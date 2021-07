Scènes "NinaLisa" : nouveau succès avignonnais

Coécrit par Isnelle da Silveira et Thomas Prédour, mis en scène par ce dernier, créé en Belgique en 2019, succès du Off d’Avignon dans la foulée, le spectacle y est de retour cette année. Isnelle da Silveira et Dyna campent l’immense Nina Simone et sa fille Lisa, leur relation houleuse, aimante, complexe. S’appuyant sur la dramaturgie de François Ebouele, NinaLisa met en perspective, en musique (avec Charles Loos au piano), en images, en mouvement (Serge Aimé Coulibaly) des parcours personnels chahutés et l’histoire des luttes noires du XXe siècle. M.Ba.

Avignon, la Manufacture hors les murs (château de St-Chamand), jusqu’au 25 juillet - www.lamanufacture.org - www.ninalisa.be