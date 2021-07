Argent Les Belges retrouvent peu à peu le goût de l’investissement. Si les comptes d’épargne ont pendant longtemps été une option privilégiée par de nombreux citoyens, ceux-ci se tournent désormais vers d’autres voies. Selon Aion Bank, le climat financier et boursier actuel réunit les conditions nécessaires à ce regain d’intérêt. "L’inflation croissante a une incidence sur la valeur de notre argent, par conséquent de nombreuses personnes doivent trouver des manières intelligentes d’investir leur argent pour le faire fructifier, en particulier quand les taux d’épargne touchent le fond et que certaines banques introduisent des taux d’intérêt négatifs", analyse la banque. Elle a d’ailleurs mené une enquête auprès de 1 001 Belges pour connaître leur rapport à l’investissement, et leur comportement au moment de placer leur argent. Sans surprise, les Belges privilégient d’abord des valeurs sûres : 20 % des sondés investissent dans des valeurs mobilières, et 19 % dans l’immobilier. Sur la troisième marche du podium (16 %), on retrouve les cryptomonnaies.