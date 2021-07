Mobilité Tunnel de Cointe : patience !

Depuis les inondations du 14 et du 15 juillet dernier, la mobilité liégeoise est particulièrement complexe… principalement à cause de la fermeture de la liaison autoroutière A 602. Pour rappel, en effet, l’Ourthe a, pour la première fois, débordé au point de pénétrer dans la liaison. Et le SPW d’annoncer dès lors une fermeture durant plusieurs semaines. Ce mercredi, toutefois, le bourgmestre de Liège laissait entrevoir la possibilité de rouvrir une partie importante du tunnel… ce que ne souhaitait pas confirmer le SPW. Patience… M.Be.