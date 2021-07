Bruxelles Une course-poursuite se termine dans une vitrine de la rue d’Aerschot

Un policier a tiré dans le moteur d’une voiture lors d’une course-poursuite qui s’est déroulée jeudi vers 17 h 30 et qui s’est terminée dans un bâtiment disposant d’une vitrine dédiée à la prostitution rue d’Aerschot à Schaerbeek, a indiqué vendredi après-midi Audrey Dereymaeker, porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). Le conducteur a été privé de liberté pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée. Des policiers en patrouille ont voulu contrôler, boulevard Roi Albert II, un conducteur dont la conduite leur a semblé suspecte. Lorsqu’ils lui ont demandé de se ranger sur le bas-côté, il a pris la fuite. Une course-poursuite s’est alors engagée.

Le véhicule a foncé sur trois policiers en uniforme qui patrouillaient à pied rue d’Aerschot. Un de ces agents a tiré dans le moteur de la voiture. Cela n’a pas suffi à arrêter le véhicule. La voiture a terminé sa course dans la façade d’un bâtiment de la rue d’Aerschot qui disposait d’une vitrine dédiée à la prostitution.

Deux prostituées étaient présentes dans la carrée emboutie. Aucune des personnes impliquées dans l’accident n’a été blessée. Les dégâts sont uniquement matériels. La voiture a subi un sinistre total. Un contrôle de la stabilité du bâtiment devra être réalisé. (Belga)