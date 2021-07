Buzz cannois

Une Plame d’or bien dans son époque

En sélectionnant Titane en Compétition du 74e Festival de Cannes, Thierry Frémaux savait qu’il créerait le buzz avec ce film gore et clinquant parfaitement en phase avec son époque. À part Le Monde et La Croix, la presse française a largement salué le second long métrage de Julia Ducournau. Même si, dans le tableau étoilé publié tous les jours durant le festival par Le Film français, c’est Un héros d’Asghar Farhadi qui faisait réellement l’unanimité. Du côté de la presse internationale, l’accueil fut beaucoup plus mitigé. Avec 1,6/4 de moyenne auprès du panel du magazine Screen International, Titane figurait plutôt dans le bas du tableau de la Compétition. Sans doute sensible à la façon dont Ducournau aborde la question très actuelle du genre, mais aussi à l’idée de décerner la Palme d’or à une femme (la seconde seulement après Jane Campion, pour La Leçon de piano en 1993), le jury cannois a donc fait le choix de récompenser un film choc, qui propose au spectateur une indéniable expérience de cinéma. L’Histoire retiendra aussi que le président Spike Lee, tellement impatient de voir triompher Titane, a vendu la mèche dès le début de la remise des prix… H.H.