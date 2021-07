Comment une autre agriculture peut prévenir des inondations

Il y a trente ans, au moindre orage, les routes traversant mon exploitation étaient couvertes de boue et les prairies dans la vallée restaient inondées pendant des jours. Aujourd’hui, après les pluies torrentielles, pas un gramme de boue sur les routes et mes cultures sont restées droites. Mode d’emploi.

Je souhaite partager mon expérience et mes réflexions d’agriculteur suite aux catastrophes vécues depuis quelques jours dans l’est et le sud de notre pays et face aux réactions timorées (depuis des années) de nos pouvoirs publics concernant ce qu’on appelle l’aménagement de territoire.

Industrialisation de nos campagnes

Depuis les années soixante, nous assistions à l’industrialisation de nos campagnes, aux remembrements, avec l’arrachage des haies, le bétonnage des chemins, l’agrandissement des parcelles et à la transformation de prairies (situées habituellement dans les pentes et aux bords des rivières, gardant ainsi bien les sols) en champs pour le nourrissage des bovins avec du maïs et mélanges de céréales… alors que ce sont des herbivores.

L’agriculture "moderne" a versé dans le tout à la chimie et au matériel de plus en plus lourd avec comme conséquence une perte de structure des sols et le tassement de ceux-ci.

Les mises aux normes agricoles ont encore remis une couche (béton) et ont fait disparaître la petite agriculture.

Plus récemment, on a assisté à une réindustrialisation des campagnes avec l’installation d’éoliennes et de leurs milliers de kilomètres de routes en béton.

Ne pas canaliser l’eau

La canalisation des ruisseaux et rivières, censée augmenter la fluidité du passage de l’eau, s’est avérée catastrophique. C’est l’inverse qu’il faut faire, à savoir reméandrer, éraser les talus et les digues dans les vallées inhabitées afin de ralentir l’eau en permettant aux ruisseaux et rivières de sortir de leur lit le temps des fortes pluies pour y revenir calmement à la fin de celles-ci. Allons voir chez nos voisins néerlandais, ils le font depuis des années. "Au lieu de construire des digues plus hautes, nous essayons de donner plus d’espace aux rivières", expliquait lundi dans La Libre le Rijkswaterstaat.

Artificialisation des sols

L’urbanisation des campagnes s’est faite de manière chaotique. On a construit des maisons n’importe où le long des routes (les Flamands avaient pourtant déjà fait l’erreur) avec des conséquences sociales (perte de la vie de quartier), économiques (augmentation des coûts des services), et bien sûr écologiques (avec la déstructuration du milieu), le tout sur base d’un plan de secteur dépassé.

Les zonings industriels qui poussent comme des champignons, dévorent et bétonnent des milliers d’hectares chaque année, alors que des friches industrielles restent "abandonnées".

Morne plaine d’antan

Je suis agriculteur propriétaire à 20 km de Liège en Hesbaye vallonnée, j’ai une exploitation mixte, 2/3 cultures, 1/3 prairies, mon exploitation est traversée par une vallée (2 km) et une rivière (entre 2 et 3 mètres de large).

Quand je suis arrivé, il y a trente ans, la plaine était déserte, plus une haie, ni un arbre, les champs étaient cultivés jusqu’au béton. Au moindre orage, les routes traversant l’exploitation étaient couvertes de boue. Les prairies dans la vallée restaient inondées pendant des jours, parce que l’eau passée au-dessus des talus de curage restait bloquée, la rivière était devenue un canal rectiligne, avec un "nettoyage" bisannuel permettant à l’eau de couler le plus vite possible.

Replanter et reméandrer

Au fil des années, j’ai diminué la taille des parcelles, planté 10 kilomètres de haies et mis 10 hectares de bandes enherbées le long de celles-ci et aux endroits les plus sensibles.

Des petits bois de plaines et vergers hautes tiges ont été replantés à des endroits plus difficiles à cultiver.

Je suis également passé en bio, la structure du sol en est très améliorée (le rendement de mon exploitation aussi).

Mon bétail (vaches allaitantes) est uniquement nourri à l’herbe, jamais de vétérinaire sur l’exploitation, juste pour satisfaire l’appétit administratif de l’Afsca.

Nous avons également enlevé tous les talus (formés par les boues de curage) et reméandré les 2 kilomètres de rivière. La végétation est directement revenue dans ce cours d’eau assagi, la faune et la flore ont explosé.

Fini la boue et les dégâts

Résultat : après les pluies torrentielles de ces derniers jours, pas un gramme de boue sur les routes, mes cultures sont restées droites, la rivière est sortie lentement de son lit, inondant la vallée, et dès l’arrêt des pluies est rentrée calmement dans son lit sans provoquer de dégâts.

Sans jeu de mot, ceci est une petite goutte d’eau dans l’aménagement de notre territoire, mais cela peut donner de l’espoir. Nous avons passé cinquante ans à démolir nos campagnes, cela continue de plus belle, il faut arrêter cela.

Dans ma région (Hesbaye limbourgeoise), depuis quelques années, les pouvoirs publics (province et ministère de l’agriculture) ont réalisé quelques projets similaires au mien et mènent une politique proactive en matière d’érosion et d’aménagements agricoles. Mais cette tendance est suivie de manière très "prudente" par les agriculteurs.

L’avenir se prépare dans les écoles d’agriculture et via la formation de nos "urbanistes" mais surtout par l’observation de notre belle nature… qui nous le rendra bien.

(1) Connu de la rédaction, le nom de l’auteur n’apparaît pas pour éviter des réactions attentatoires.