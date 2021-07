Dessoleil : "Jamais connu de préparation aussi dure"

D1A Nouveau coach, nouvel effectif, mais le capitaine reste le même : Dorian Dessoleil. L’indéboulonnable défenseur central a été confirmé dans sa mission pour la saison 2021-2022 par Edward Still.

"Il m’a directement appelé après avoir signé à Charleroi, le jour même. Il m’a demandé d’être son relais sur le terrain. C’est de la confiance supplémentaire pour moi. Il partage ses idées avec moi, pour ressayer de les retranscrire sur le terrain. Pour y parvenir, on doit tous être concentrés et tirer dans le même sens, afin d’être en accord avec le coach."

C’est en effet une nouvelle méthode qui s’est mise en place au boulevard Zoé Drion. "Honnêtement, je n’ai jamais eu une préparation aussi dure. C’est totalement différent et on se sent bien. L’entraînement est difficile, mais on se repose après."

Nouvelle philosophie

Pour appliquer cette nouvelle philosophie de jeu, avec le contrôle de la partie et une mentalité offensive, les Zèbres devront être mieux physiquement. "On sait très bien que les caractéristiques de Charleroi, c’est la mentalité, les courses et les duels. On doit travailler sur ces aspects."

Au niveau du dispositif, Edward Still a installé un 3-5-2. Dorian Dessoleil occupera le poste central de cette défense à trois. "On l’a déjà fait à plusieurs reprises la saison passée, donc ce n’est pas un grand changement. C’est une position que j’aime bien, qui n’est pas si différente. C’est juste une question d’automatismes." Cette arrière-garde devra évidemment protéger son nouveau gardien, Hervé Koffi, mais aussi relancer… proprement. "Cela me plaît de repartir de l’arrière et d’avoir la possession de balle. On a souvent dit que Charleroi était une équipe de contre-attaque, avec un gros bloc. Mais on a aussi les capacités pour proposer du beau football."

Des ambitions cachées

Après un podium en 2020, le Sporting n’a pu faire mieux qu’une décevante treizième place lors de la défunte saison. Difficile du coup de situer le club, entre le haut et le bas du classement. "Il n’y a pas d’ambition à annoncer pour le moment. on va essayer de retrouver notre forteresse à domicile, ce qu’on a eu du mal à faire la saison passée. C’est avec cette solidité et en jouant en équipe qu’on gagnera des matchs."

Le douzième homme

Les Hennuyers pourront compter sur le retour du public, qui avait cruellement manqué. "C’était très compliqué sans nos supporters. On a enchaîné ces six victoires consécutives en début de championnat sans eux (même s’ils étaient en partie présents à Zulte et contre le Beerschot, NdlR). Quand les résultats sont bons, tout va bien. Mais sur une saison entière, c’est autre chose."

Le traumatisme polonais

Ce douzième homme aurait peut-être permis d’éviter le traumatisme de Poznan, avec une qualification à la clef pour la phase de poules de l’Europa League. "Le scénario de la rencontre était beau. On est menés 0-2 contre le cours du jeu et on a une réaction formidable. On a raté, frappé les poteaux et raté un penalty, ce qui nous aurait permis d’égaliser. Le public aurait pu faire la différence, car c’était un excellent match de notre part."

La fidélité du capitaine

Malgré cet échec, Dorian Dessoleil a décidé de rester au Mambourg. Il entamera ce samedi, à Ostende, une huitième saison avec son club de cœur. Difficile pour lui de choisir entre le statut d’icône du Sporting, à vie, et une aventure à l’étranger. "Ce sont deux beaux projets. Ce sont en fait des situations à examiner. Si je reçois une offre de l’étranger, j’en discuterai avec Mehdi Bayat. Pour l’instant, je me sens bien à Charleroi et j’ai envie de redresser la barre, par rapport aux résultats de la saison passée."

Beaucoup de départs

Plusieurs anciens coéquipiers n’ont pas fait ce choix. Poussés vers la sortie ou pas. Les départs ont en effet été nombreux, entre les joueurs en fin de contrat, les transferts et ceux dont le prêt n’a pas été prolongé : Descamps, Kipré, Diagne, Vranjes, Botaka, Flanagan, Diandy, Benavente, Teodorczyk, Rezaei, Berahino. Sans parler de Massimo Bruno et Nicolas Penneteau.

"C’était évidemment difficile de les voir partir, mais ça fait partie du football. Il y a des départs et des arrivées chaque année. Ce sont des amitiés et des liens forts qui se cassent du jour au lendemain, il faut l’accepter."

Pierric Brison et Julien Parcinski