Dévastée par l’eau, Axedis sera à l’arrêt encore des semaines

Sacré coup dur pour Axedis, l’entreprise de travail adapté située derrière la gare de Limal. Déjà mise à mal par la crise sanitaire, la société spécialisée notamment dans l’imprimerie et le conditionnement se retrouve complètement à l’arrêt depuis une semaine suite aux inondations de vendredi passé. L’eau de la Dyle est arrivée depuis le parking et a envahi tout le bâtiment, atteignant un mètre de haut. Elle s’est évidemment infiltrée dans les machines à moteur, les engins élévateurs ou encore le matériel de couture et les tissus. Mais également dans les ascenseurs, indispensables pour les quelque 150 ouvriers non valides.

Les dégâts sont colossaux, bien qu’ils n’aient pas encore été chiffrés. Les responsables craignent de ne pas pouvoir remplacer toutes les machines, qui leur coûteront probablement plus cher que lorsqu’ils les avaient achetées. "On est assurés, explique Anne Falier, la directrice d’Axedis, mais nous avions essentiellement des machines d’occasion, donc on ne retrouvera pas forcément les mêmes bonnes affaires. Les montants qu’on recevra de l’assurance ne nous permettront sûrement pas de racheter du neuf. Pourtant, on avait du matériel de seconde main depuis des années et qui fonctionnait très bien."

Un double appel

L’entreprise qui emploie 184 personnes dont 162 ouvriers porteurs de handicaps physique et/ou mental lance aujourd’hui un double appel : un appel aux dons financiers et un appel au prêt de matériel. La longue liste du matériel nécessaire est disponible sur le site internet de l’entreprise (www.axedis-eta.be).

Il s’agit à présent de nettoyer, de trier ce qui peut encore être utilisé et de relancer l’outil au plus vite. Non seulement pour les ouvriers, qui attachent beaucoup d’importance à leur entreprise, mais aussi pour les clients qui attendent leurs livraisons. "On met les clients dans l’embarras, soupire la directrice. Le carnet de commandes était bien rempli pour une période estivale et on était même à full emploi pour pouvoir suivre la production. C’est vraiment arrivé au mauvais moment."

Une belle solidarité

En plus d’avoir reçu en prêt des machines d’autres entreprises de travail adapté, les équipes d’Axedis ont pu compter sur le soutien d’une quinzaine de bénévoles ces jeudi et vendredi. "Sans cette solidarité, on aurait tous craqué. On sent que les gens ont envie d’aider, ça fait un bien fou."

L’entreprise devrait rester fermée encore quelques semaines. La directrice espère que les activités pourront reprendre, petit à petit, dans le courant du mois d’août.Sarkis Geerts