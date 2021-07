Elise Mertens : "Je serai la patronne"

Quand on possède dans ses rangs la meilleure joueuse mondiale en double, les espoirs de médaille ne sont jamais loin. Sauf en tennis. Associée à Alison Van Uytvanck, Elise Mertens, n°1 mondiale, sera loin d’être la favorite pour la médaille. La cause ? Elle n’a jamais joué avec Ali.

Nos deux ambassadrices en Fed Cup n’ont jamais joué ensemble. Ni en Fed Cup, ni sur le circuit WTA, ni évidemment aux JO. Pourtant, la paire belge est bien décidée à rattraper le temps perdu ces dernières années. "Alison ne savait pas qu’elle serait reprise en simple", explique Elise Mertens.

Elles partent donc de zéro

"On verra bien comment ça se passe", lançait Alison Van Uytvanck, qui est peu friande de cet exercice. "Les deux tableaux (simple et double) sont importants. Je jouerai avec la n°1 mondiale. Elise, c’est une fille qui sert bien, qui retourne bien et qui met son adversaire sous haute pression. Pour moi, la tâche sera plus simple. Je me rendrai à la volée. J’aurai sûrement plus de liberté. J’avoue que je ne joue pas souvent en double."

Les deux joueuses se connaissent très bien. Elles partagent depuis des années leur terrain d’entraînement. Mais elles ont des visions diamétralement opposées du double. Elise Mertens pèse déjà trois titres du Grand Chelem avec deux partenaires très différentes (Aryna Sabalenka et Hsieh Su-wei). La Limbourgeoise, qui s’était vite adaptée à la Taïwanaise, est convaincue qu’elle est capable de bien performer avec Ali aussi.

"On se connaît très bien. On aura eu quelques entraînements à deux. Nous trouverons toutes les solutions. Tout ira bien. En Fed Cup, nous nous entraînons souvent ensemble. J’ai joué avec Aryna, qui frappe fort, puis Su-wei, qui est plus dans le toucher. Alison est capable de frapper fort et en variation."

Les Japonaises redoutables

La cadette accepte de prendre toute la pression sur ses épaules.

"Comme je suis la n°1, tout le monde pense que je prendrai une médaille. Il y a cinq matchs à jouer. J’en suis loin. Je tenterai de faire tout ce que je peux pour aider Ali. Je suis une joueuse dominante sur le terrain. Elle connaît mon jeu. Je prendrai les décisions. Nous sommes excitées de représenter notre pays. Je vis mes premiers Jeux. Je compte bien en profiter."

L’issue du premier tour face aux Espagnoles Suarez Navarro et Muguruza dépendra de la complémentarité de la paire belge. "Sur le terrain, je serai la patronne", insiste-t-elle. "Je peux jouer à gauche ou à droite. Je suis prête à prendre mes responsabilités lors des moments importants. J’ai un bon feeling avec Ali. Nous analysons beaucoup toutes les deux", détaille la Limbourgeoise, qui ne cache pas que le simple reste sa priorité.

En plus, elle voulait absolument éviter en double les Japonaises Aoyama et Shibahara. "Elles jouent ensemble depuis longtemps et sont redoutables. L’absence de public est un avantage pour nous."

