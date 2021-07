"En trottinette, il ne faut pas rouler à fond sur le piétonnier"

U ne courte promenade dans le centre-ville montre que l’espace piétonnier est sillonné dans tous les sens" , peut-on lire dans le texte de la pétition déposée il y a trois semaines sur Change.org. La pétition a pour but de réclamer plus de sérénité pour les piétons de la ville de Bruxelles.

En effet, au niveau du piétonnier, entre les places De Brouckère et Fontainas, les trottinettes cohabitent avec les vélos, les piétons et les skateurs. Devant le palais de la Bourse, le ballet est incessant. "Il faut être attentif", confie Laurent, installé en terrasse dans le boulevard Anspach.

Viviane sursaute au klaxon d’une trottinette. "C’est une catastrophe. Ils ne font attention à rien. Ils sont derrière moi, me frôlent. Si je fais un pas sur le côté, ils sont sur moi. Je ne suis pas contre les trottinettes, mais pas dans les zones piétonnes. Il y a trop de monde. Il faut qu’ils fassent plus attention. Il doit y avoir un Code de la route pour les trottinettes."

Des règles de circulation

Le Parlement bruxellois est en train de travailler sur les questions liées à la micromobilité. La Région a publié des règles de circulation sur le site de Bruxelles Mobilité. Les trottinettes doivent rouler au pas, c’est-à-dire à la même allure que les piétons, dans les zones piétonnes. " Si vous circulez en dépassant et en slalomant entre les piétons, c’est que vous allez trop vite ", peut-on lire sur le site de Bruxelles Mobilité. La Ville de Bruxelles réfléchit également à un recadrage des usages pour après l’été.

Sur le piétonnier, la plupart des trottinettes ne roulent pas au pas.

"Lorsque je suis sur le piétonnier, je fais attention. Je change le mode de ma trottinette, nous montre Jad. Je la mets en mode éco et je ne roule pas à plus de 15 km/h."

Charles et Mamadou sont des agents du service Propreté de la Ville de Bruxelles. Ils vident les poubelles du piétonnier tous les jours et sont donc aux premières loges pour les observer.

"C’est trop dangereux. Les vélos et les trottinettes ne devraient pas être sur le piétonnier. C’est pour les gens qui se promènent à pied. Les gens sont à deux ou à trois sur les machines. En plus, elles sont garées n’importe où. Il n’y a pas une journée où on ne doit pas déplacer une trottinette qui nous gêne pour travailler."

Thomas marche avec sa trottinette à côté de lui. "Je suis en avance à mon rendez-vous, alors je prends mon temps, raconte-t-il. J’ai mon permis moto depuis dix ans et, en tant que motard, je suis sensibilisé. On le sait : il ne faut pas rouler à fond sur le piétonnier. C’est trop dangereux. Les piétons sont imprévisibles. Des enfants courent. Ce ne sont pas à eux de faire les frais de notre vitesse. D’autant plus que les systèmes de freinage sur ces machines ne sont pas performants."

Shanae, sur sa trottinette, roule à la même allure que sa copine Yasmina, qui est à pied. "Il faut faire attention, estiment les deux amies. C’est dangereux si on ne respecte pas les règles. Les usagers de trottinettes devraient porter des protections comme les cyclistes. Il faut aussi peut-être prévoir une piste sur les zones piétonnes pour les trottinettes et apaiser les relations entre usagers. Personne n’aime les trottinettes."J.Bo