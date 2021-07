Evansville, le pragmatisme des terres

Reportage Maxence Dozin Envoyé spécial à Evansville (Indiana)

Dernière étape de notre parcours le long de la rivière Ohio, Evansville, située dans le sud de l’État de l’Indiana, n’a pas à se plaindre de son sort. Riche de charbon, de gaz naturel et de pétrole, elle a pu passer sans trop de difficultés le cap de la fin de l’ère dite "industrielle" qui a frappé la "Rust Belt" et le Midwest américain durant les années 1970. La richesse de son sous-sol a en effet permis à la région de devenir un fournisseur d’électricité majeur pour tout le bassin de l’Illinois, où l’absence d’installations nucléaires est compensée par des centrales au gaz et au charbon. La transition écologique y est une affaire sensible. "Il est en effet dans l’agenda du gouvernement fédéral de vouloir pousser à une évolution énergétique raisonnée, mais celle-ci prendra des années, car toute une économie doit s’adapter à ce nouveau paradigme", prévient Greg Wathen, président de la chambre de commerce locale. "Il faut dire que, contrairement à d’autres cours d’eau, ni la largeur ni le débit de l’Ohio ne nous permettent de procéder à la construction de barrages hydro-électriques, comme c’est le cas dans l’Ouest américain. En l’absence de telles installations et du nucléaire, nous avons donc dû nous débrouiller autrement."

Vie et mort des industries

Principal affluent du Mississippi avec le Missouri, la rivière Ohio a participé à l’essor de dizaines de villes le long de ses rives. Toutes ont dû se réinventer au sortir de l’ère industrielle liée à la production d’acier, qui de Pittsburgh à Evansville a fait vivre tout un bassin. "Je pense que les cours d’eau sont un peu comme une version ancienne des autoroutes contemporaines. Chez nous, l’Ohio est notre première autoroute, et les gens oublient combien elle est primordiale pour le transport de marchandises", rappelle Greg Wathen, qui mesure sans doute mieux que quiconque combien la rivière, sur laquelle s’est fondée la ville en 1812, joue encore aujourd’hui un rôle central pour l’économie locale. Le port de Mount Vernon, situé à vingt kilomètres du centre-ville, est d’ailleurs le sixième du pays en termes de volume. Y transitent pour l’essentiel matériaux lourds et machines. "La position privilégiée d’Evansville, au carrefour de quatre grandes villes du centre du pays (Saint-Louis, Nashville, Louisville et Indianapolis), participe à son rayonnement économique, et constitue la raison pour laquelle de nombreuses industries tiennent à être présentes sur place." C’est notamment le cas d’un grand constructeur de voitures qui a investi plusieurs milliards de dollars dans son usine de Princeton, au nord. De nombreuses usines pharmaceutiques sont également présentes. La production industrielle, qui a de tout temps constitué l’essentiel de l’activité économique d’Evansville, n’a pas, contrairement à celle d’autres villes situées le long de la rivière, périclité. Elle s’est adaptée : "Nous avons certes connu une période difficile à la fin des années 1970, mais nous sommes parvenus à nous rétablir de façon assez spectaculaire, grâce à une diversification qui est venue bien à point", indique le président de la chambre de commerce.

"À Evansville comme ailleurs, les industries vont et viennent." Denis Willis, historien à la plus ancienne bibliothèque publique de la ville, rappelle combien les États-Unis, pays où l’innovation est reine et où le capital se déplace comme nulle part ailleurs, laissent peu de place aux sentiments en matière économique. Ainsi, comme dans un grand nombre de villes sises le long de la rivière, les industries ont évolué. Si l’acier et la fabrication d’objets en fer ont longtemps fait subsister la communauté locale, d’autres secteurs ont été prédominants par la suite, comme celui liée à la fabrication de meubles, "un des principaux centres du pays en la matière jusque dans les années 1980", indique l’historien. "Comme dans toute la région, les industries apparaissent pour s’évanouir quelques décennies plus tard. Ce fut le cas de l’industrie de l’acier et plus tard de celle de l’automobile, remplacées par l’industrie des appareils de réfrigération, elle-même disparue aujourd’hui, au profit à nouveau de l’industrie automobile, et de celle du plastique, plus grande pourvoyeuse d’emplois actuellement en ville."

Le Midwest américain, partie du pays réputée la plus chaleureuse, la plus humaine, est une terre de pragmatisme. Et d’efforts. "Ce qui a participé et continue de participer à l’essor de ce pays", estime Annette Ussery, adjointe au maire de la ville, "ce sont des gens travailleurs et qui aiment leurs libertés. La vie n’est pas toujours facile, mais pour ceux qui sont prêts à se décarcasser il y a toujours des opportunités."

Les villes à gauche, les campagnes à droite

Valeur refuge du parti républicain, le travail est une vertu cardinale dans les terres du Midwest. Si l’Indiana constitue un bastion de droite, ses habitants, comme le relève Greg Wathen, s’y soucient "assez peu" de politique partisane : "Dans nos terres, on vote local - et pour des gens - avant de voter pour des partis. Les Hoosiers (les citoyens de l’Indiana, NdlR) ne se soucient d’ailleurs presque pas de ce qui se passe dans la capitale fédérale." Comme dans l’essentiel du centre du pays, l’Indiana suit une logique électorale simple : les villes à gauche, les campagnes à droite. Ainsi, et sans surprise, seules les agglomérations de Gary, ville du Nord-Est noire à 80 %, et la capitale d’Indianapolis, au centre, donnent de manière habituelle leurs voix aux Démocrates, tandis que le reste des terres vote pour les conservateurs. L’opposition des Républicains à l’avortement dans cette partie très croyante du pays n’y est, comme dans le sud des États-Unis, pas pour rien. Lors de l’élection présidentielle de 2016, Donald Trump, lui-même opposé, en grand pragmatique, à l’IVG, a remporté l’Indiana avec près de 20 % d’avance sur sa rivale démocrate Hillary Clinton. Ce raz-de-marée électoral s’explique largement par la présence en qualité de colistier de Mike Pence, ancien gouverneur de l’État et chrétien évangélique revendiqué. Le scénario s’est reproduit quatre ans plus tard, le duo y battant le ticket Biden-Harris avec une large avance.

"Dans l’absolu", relève Greg Wathen, "que vous soyez démocrate ou républicain laisse en général les gens assez froids, pour autant que vous soyez de bonne volonté, et que vous travailliez dans l’intérêt de votre communauté." Cette dynamique trouve en tout cas écho à Evansville, qui, en sa qualité de petite agglomération de cent mille âmes, à mi-chemin entre la ville et la campagne, n’a pas d’identité politique clairement définie. "Au niveau local, il n’y a pas d’animosité entre les deux camps, et les gens des deux partis collaborent volontiers, puisque c’est l’intérêt de la ville qui prime", confie encore l’adjointe au maire. "Les gens changent parfois d’affiliation politique. Moi-même, j’ai d’abord été démocrate avant de devenir républicaine, mais les idéaux tout américains d’autonomie, de forcer son propre destin, de chérir ses libertés… et de ne pas trop se plaindre me font pencher vers la droite", avoue cette femme de couleur, qui rappelle être née dans une "grande indigence".

Vivre avec son temps

Pour toute cette population du Midwest américain, ces valeurs, façonnées par des générations de travailleurs, de l’acier du XIXe siècle aux industries automobiles anciennes et nouvelles, constituent un art de vivre. Loin de la sophistication des côtes, "où les gens savent tout mieux que vous", plus loin encore de l’Europe "qui a perdu ses libertés", l’Amérique des terres n’a que peu à faire des grands débats d’idées. "Se lever et aller au travail", comme le concluait l’ancien maire de Moundsville, la troisième ville de notre étape le long de la rivière, "et, surtout, servir à la communauté".