Fanny Lecluyse : "Ce ne sera pas du tout un défi facile"

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Deux heures et demie de route depuis Mito jusqu’à Tokyo et une bonne heure pour retirer son accréditation et s’installer : Fanny Lecluyse est entrée pleinement dans ses Jeux depuis mercredi, jour de son arrivée au Village olympique. "C’était une longue journée, d’autant que le soir, je suis encore allée à la piscine de compétition qui est vraiment impressionnante. Je l’adore ! C’est vrai qu’il n’y aura pas de public mais une fois que je suis derrière mon plot, je suis concentrée et le reste ne me fait plus rien !" lance la nageuse. "Quant au Village, je pense que c’est le plus beau que j’ai vu en trois participations aux Jeux. Il y a énormément de choix au restaurant et, comme je suis vegan, j’apprécie d’avoir des plats bien spécifiques. En plus, le nombre de calories est affiché partout, c’est très utile pour nous."

Au Village olympique, l’ondine du Royal Dauphins Mouscronnois partage un appartement avec la skateboardeuse Lore Bruggeman "que je connais puisqu’on fréquente le même kiné à Waregem" et la tireuse Jessie Kaps, "que j’apprends à connaître". Pas de quoi troubler sa tranquillité alors qu’elle est résolue à nager une finale en 200 m brasse au cours de ces JO.

"J’ai passé une très bonne préparation et techniquement cela se passe très bien aussi, dit-elle. Il y a trois semaines, je battais mon record de Belgique en pleine préparation alors que je n’étais pas reposée (NdlR : 2:23.30, le 27 juin, à Rome). Maintenant commence le repos et cela me donne confiance parce que logiquement je dois nager encore plus vite ici à Tokyo. Mais avec la natation, on ne sait jamais. Il faut répondre présent le jour J."

La confiance de Fanny vient aussi "des temps très rapides" établis à l’entraînement qu’elle n’avait jamais été en mesure de faire. Il reste à monter en puissance vers son épreuve fétiche via une série du 100 m brasse disputée ce dimanche (12 h) destinée à lui donner certains repères.

"J’ai besoin de ce 100 m pour avoir une course dans les bras et les jambes avant mon 200 m mais je me concentre pleinement sur cette seconde épreuve parce que j’ai l’expérience des championnats du monde où j’ai déjà nagé trois courses sur 100 m et où je ne dormais pas avant 5 h du matin. Du coup, le 200 m brasse ne donnait pas ce que je voulais et ne reflétait pas ce dont j’étais capable. Je vais donc garder un maximum d’énergie pour le 200 m brasse."

"Certainement mes derniers Jeux"

Les meilleures nageuses de la spécialité seront au rendez-vous et, Fanny en est consciente, "ce ne sera pas du tout un défi facile" . "Mais ce n’est facile pour personne !, ajoute-t-elle. Et après la préparation de qualité que je viens de connaître, je suis prête à signer la meilleure performance de ma carrière. Ce seront certainement mes derniers Jeux et je veux montrer la meilleure version de moi-même, ne rien regretter."