Felice Mazzù : "Les joueurs vont devoir montrer ce qu’ils ont dans le ventre"

Hasard du calendrier, c’est face au grand frère bruxellois, Anderlecht, que l’Union fêtera son grand retour parmi l’élite, 48 ans plus tard.

Un match fortement attendu par les supporters mais aussi par les joueurs qui ont montré un très beau visage durant la préparation estivale (sept victoires et deux nuls en neuf rencontres). "J’ai senti beaucoup d’envie et de concentration tout au long de la semaine, avance Felice Mazzù, l’entraîneur unioniste. Tout le monde espère faire partie du groupe et ensuite de l’équipe. J’ai prévenu les gars qu’il allait falloir garder la bonne attitude même si l’un ou l’autre ne fait pas le déplacement. L’objectif n’est pas de stabiliser un onze en D1A mais bien tout un groupe. C’est ensemble que nous pourrons réaliser de grandes choses."

Pas de victoire en préparation

Même si les Mauves n’ont pas brillé durant la préparation estivale (trois nuls et une défaite), l’entraîneur de l’Union ne veut certainement pas crier victoire trop vite. "Anderlecht a un nom et un passé. Il y a peut-être beaucoup de jeunes dans l’équipe mais le club a de l’expérience et l’entraîneur a de l’expérience. Anderlecht est clairement favori, la pression sera du côté de notre adversaire. Il ne pourra pas se permettre de perdre des points face à un promu dès le début du championnat…"

Au Lotto Park, les joueurs de l’Union retrouveront du public, entièrement mauve, et devront gérer ce paramètre. "Avec beaucoup d’humilité, je pense que mon expérience en D1A peut servir à passer le message aux joueurs par rapport à la manière avec laquelle le public se comporte. C’est pareil avec l’arbitrage qui peut être différent si on est à la maison ou en déplacement. Ce n’est pas une critique, seulement une analyse. Globalement, les joueurs devront avoir des c..."

F.G.