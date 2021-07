Heetch plaide pour un plan taxis/LVC dans une lettre ouverte

Les chauffeurs sont stressés, souligne Teddy Pellerin, CEO de Heetch au niveau mondial. Ils peuvent être contrôlés."

Depuis plusieurs mois, le secteur de location de voiture avec chauffeur (LVC) que proposent les plateformes comme Uber et Heetch sont en conflit avec la Région bruxelloise. En cause notamment "des mesures de plus en plus drastiques" comme l’application stricte de l’ordonnance bruxelloise de 1995, qui revient à reconnaître l’usage des applications comme illégal. La plateforme Heetch, deuxième sur le marché belge et présente uniquement sur la Région bruxelloise, publie une lettre ouverte.

"Depuis plusieurs années, Heetch, comme d’autres acteurs du secteur, plaide activement pour la création d’un plan taxi-LVC qui offrirait un cadre réglementaire clair pour les milliers de chauffeurs qui ont investi dans cette profession, peut-on lire sur cette lettre. Aucun engagement officiel n’a été annoncé pour la rentrée".

"Nous devons nous mettre autour de la table pour trouver un cadre pour réglementer ce marché, plaide Teddy Pellerin. Pourquoi ne pas faire comme en Flandre avec une même licence pour les chauffeurs LVC et les taxis ? Notre plateforme est complémentaire des taxis. Nous n’avons pas la même clientèle. La nôtre est plutôt jeune et nocturne."

La société Heetch a également publié un Livre blanc avec toute une série de propositions pour apaiser le marché.J. Bo