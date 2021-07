Il se souviendra longtemps des campagnes wallonnes, Quinn Simmons, quand il retournera dans son Colorado. La partie francophone du pays restera à jamais dans son cœur, avec ce premier succès décroché en force chez les pros, jeudi, à Erezée. Avant peut-être une première victoire finale conquise ce samedi, s’il conserve son maillot de leader à l’issue de la dernière étape, entre Dinant et Quaregnon.

"Je suis content et heureux d’avoir gardé la première place du classement général au bout d’une journée très intense", commente Quinn Simmons. "Pour moi, cette étape a été la course la plus dure à contrôler que j’ai vue depuis que je suis pro. Cela a été à fond tout le temps. Du début à la fin."

Une échappée de 19 coureurs

Il a été sérieusement attaqué à la mi-course, sur un mouvement lancé par Jens Keukeleire. Un coup sur lequel les Lotto-Soudal de Tim Wellens ont directement embrayé, comme les Intermarché Wanty Gobert de Quinten Hermans pour constituer un groupe de 19 éléments, dont Eliott Lietaer, bien placé au général. "J’ai été surpris par cette attaque", reconnaît Quinn Simmons. "Je mangeais à l’arrière du peloton quand ils ont démarré. Mais heureusement, mes coéquipiers m’ont ramené à bon port. Ils ont vraiment fait un gros boulot pour moi. Et nous avons aussi pu compter sur le travail d’autres équipes qui avaient également intérêt à revenir à l’avant."

Dans le final, il n’a pas été inquiété sur la montée du Petit-Try, l’ancien juge de paix du Circuit de Wallonie, ni sur le secteur pavé du Trou de la Vigne. "La fin de course s’est bien déroulée, avec cette belle montée", ajoute le coureur de Trek-Segafredo. "Et je pense avoir fait un bon sprint à l’arrivée."

Avec une cinquième place à Fleurus. "Je ne me vois pas gagner le sprint massif ce samedi à Quaregnon, mais je ferai tout pour gagner le classement final", prévient-il.

Julien Gillebert