Jean-Paul Philippot, jamais sans son bateau

Rencontre Pierre-François Lovens

Le "capitaine" Philippot a quitté la barre du "paquebot" Reyers en cette fin de semaine. Cap sur la Grèce et les flots méditerranéens. Il sera de retour aux commandes de la RTBF au lendemain du 15 août, avec la rentrée télé et radio d’automne en ligne de mire. Entre les deux, l’administrateur général aura, comme à chaque fois qu’il prend le large, changé de monture de lunettes. "J’ai une monture boulot et une monture vacances", explique-t-il. Il s’abstiendra aussi de se raser. Ça fait partie de sa manière de vivre les vacances. Comme un rituel immuable, qui le met en condition de déconnecter avec un quotidien à la fois chargé et remuant. Le navire ertébéen, avec ses plus de 1 900 membres d’équipage et ses frégates régionales, n’a rien d’un hors-bord rapide et aisé à piloter.

Cela fera vingt ans, au début de l’année prochaine, que Jean-Paul Philippot tient la barre de Reyers. Et ça fait autant de temps que le patron de la RTBF aspire, au moins une fois par an, à se ressourcer. "Un vrai moment de rupture où je change de logiciel." Mais, comme pour beaucoup de ses homologues CEO, cet été 2021 a une résonance toute particulière compte tenu de la crise sanitaire. "Plus que jamais, j’ai besoin de me décharger d’un gros sac à dos de fatigue psychique et physique. Je le dis d’ailleurs à mes collaborateurs : il est indispensable que nous prenions des vacances. Il faut que chacun fasse une rupture. C’est une question d’équilibre vis-à-vis de soi-même, de sa famille, de ses amis. Cette année, je vis tout ça de manière encore plus aiguë, avec quasiment un sentiment d’urgence. J’ai hâte de renouer avec ce moment de rupture que sont les vacances."

Les vacances de Jean-Paul Philippot riment depuis très longtemps avec eau et bateau. "J’ai une passion pour la mer. J’ai fait énormément de planche à voile. Je fais du kitesurf, je nage, je plonge et j’aime naviguer." Il est le propriétaire, avec un ami, d’un voilier (on n’en saura pas davantage sur les caractéristiques de l’embarcation…). "Là, je vais passer trois semaines à bord avec trois autres personnes. On va naviguer en Grèce en partant d’un port proche d’Athènes. On verra bien ce que la météo nous permet de faire et quelles sont nos humeurs du moment. C’est l’avantage de la voile : elle permet à la fois de se retrouver avec des proches, d’être nomade et de passer ses journées avec l’eau et le vent. Les seules raisons pour retourner dans un port sont souvent liées au besoin de remplir les réservoirs d’eau, c’est-à-dire tous les 5 ou 6 jours."

Souvenirs d’ex-Yougoslavie

Ce sont ses parents qui lui ont donné ce goût de la mer et de la navigation. Quand il partait en vacances en famille, c’était toujours au bord de l’eau. Et quand le petit Jean-Paul s’y trouvait, il voulait aller sur ou dans l’eau ! "On est partis de nombreuses fois, avec mes parents et ma sœur, sur une petite île qui faisait encore partie de la Yougoslavie et qui, aujourd’hui, se trouve en Croatie. Mes parents louaient une maison de pêcheur dans un petit port. On y allait en voiture, avec une remorque sur laquelle mon père mettait un bateau. C’était, à chaque fois, une aventure ! On était coupés du monde. On partait pour la journée sur d’autres îles."

Le patron de la RTBF nourrit une fascination pour le large. "Il y a un plaisir physique, une forme de sensualité, de glisser sur l’eau grâce au vent. Il y a aussi un rapport d’humilité. On ne lutte pas contre l’eau et le vent, ils s’imposent à vous et vous devez les respecter. Au mieux, vous pouvez négocier avec eux. Ça vous ramène à une dimension très humaine. Il y a aussi, bien sûr, le goût du voyage, de la découverte, de l’horizon, de la liberté. On n’est plus du tout dans le paraître et dans le rapport, parfois stéréotypé, du rôle ou de la fonction que vous occupez dans la vie professionnelle et sociale."

Fasciné par la mer, mais pas aveuglé. Quand il navigue, ce n’est jamais en solitaire. "Je n’ai jamais osé, confesse Jean-Paul Philippot. Je suis très conscient de la puissance de la mer. C’est d’ailleurs ce qui m’attire. Mais il faut faire attention, garder une marge de sécurité. Il m’est déjà arrivé plusieurs fois de connaître des moments de frayeur. Partir seul sur un voilier, c’est évidemment une idée qui m’a déjà titillé, mais j’estime ne pas avoir une maîtrise suffisante de la navigation."

Homme de médias, Jean-Paul Philippot applique le principe de déconnexion à sa consommation d’infos durant les vacances. "Je n’en ai aucune. À bord, pas de télé, pas de radio (hormis celle pour communiquer avec d’autres bateaux, NdlR). C’est déconnexion absolue. Et quand on accoste, je ne cours pas dans la première librairie pour trouver un journal. J’emporte juste des bouquins avec moi." Il embarque aussi son smartphone, mais c’est pour consulter les infos météo !

Des rêves d’évasion

Privé, l’été dernier, de bateau en raison de la crise sanitaire, Jean-Paul Philippot dit avoir profité des dix-huit derniers mois pour redécouvrir la Belgique et, en particulier, la Wallonie. "J’ai pris énormément de plaisir à passer des week-ends dans des endroits que je ne connaissais pas. Je me suis beaucoup promené et je vais continuer à le faire." La pandémie de Covid-19 modifiera-t-elle sa façon de voyager ? "Quand je repense aux voyages que je faisais avec mes parents, il n’y avait évidemment pas de tests PCR ou de pass sanitaires, répond-il. Mais je me souviens que chaque vacance commençait par devoir changer des francs belges en francs français ou en dinars yougoslaves, qu’il y avait aussi des embouteillages aux postes-frontières, qu’il fallait des papiers pour tout… Je me dis que c’est peut-être la facilité de voyager, depuis dix ou vingt ans, qui est devenue presque ‘anormale’. Personnellement, un test PCR ou un pass sanitaire ne sera pas un obstacle pour partir. En revanche, pour de cours séjours, comme un long week-end, j’aurai davantage le réflexe de me dire qu’à 1 heure ou 1 h 30 de Bruxelles il est possible de trouver des coins où passer de très bons moments, et qu’il ne faut pas toujours partir plus loin en fonction d’opportunités tarifaires proposées par les compagnies aériennes."

Des rêves de voyage, l’administrateur général de la RTBF en nourrit encore, à 61 ans. Et pas forcément sur le pont ou à la barre de son voilier. "J’aimerais bien aller en Patagonie. Marcher jusqu’en Terre de Feu, là où solides et liquides se mélangent, ça me plairait bien, avance-t-il. J’aimerais aussi pouvoir remonter la côte norvégienne en bateau. Une autre envie, et je me demande d’ailleurs pourquoi je ne l’ai pas encore fait, ce serait de descendre le Nil."

Ce que Jean-Paul Philippot chérit le plus durant les vacances, sur mer ou sur terre, ce sont les moments où, durant une heure, il s’assied et ne fais rien. "Je reste immobile, passif et contemplatif, à regarder la mer. Pour moi, ce sont des moments de luxe absolu."