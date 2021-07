"La fin de la grève n’est pas une victoire personnelle"

Votre position n’a pas changé depuis le début de la mobilisation. Quel a été l’élément déclencheur qui a conduit à la suspension de la grève de la faim, après soixante jours ?

Nous avons continué à informer les gens, nous avons installé la zone neutre pour permettre aux grévistes d’introduire leur dossier de façon prioritaire. À un moment, le plus important est de rester conséquent. Nous avons une bonne politique de régularisation et il fallait l’expliquer afin de répondre à certaines frustrations. La pression qui peut exister ne me conduira pas à mener une politique dans laquelle je ne crois pas.

La nomination de l’envoyé spécial Dirk Van den Bulk (le commissaire général aux réfugiés et apatrides), au début de la semaine, semble avoir accéléré les choses. Sur quoi portaient les discussions ?

Il y a eu plusieurs actes qui ont montré que notre politique n’allait pas prendre une tournure différente. J’ai reçu des gens, je suis allé sur le terrain les rencontrer. L’envoyé spécial est lui aussi allé à la rencontre des grévistes sur les trois sites (Béguinage, ULB et VUB), avec une équipe médicale, pour expliquer quelle était la politique de la Belgique. Et à force de répéter, on y arrive.

Le fait que le dossier des grévistes va être examiné en priorité constitue une avancée en leur faveur…

Le plus important pour moi, c’était de faire en sorte d’évacuer les gens des trois sites. Pour cela, il fallait leur donner une réponse pour qu’ils puissent se disperser et sortir de cet esprit collectif qui se radicalise à cause du désespoir.

D’ici deux ou trois semaines, les sans-papiers qui ont introduit un nouveau dossier recevront leur réponse, qui pourrait être négative dans certains cas. Craignez-vous une reprise de la mobilisation ?

Le risque existe. Mais je pense personnellement que ces soixante derniers jours ont montré que la politique ne va pas dévier. Et donc pourquoi changerait-elle face à un nouveau mouvement ? Je suis soulagé que la grève soit terminée mais ce n’est pas une victoire personnelle.

En cas de réponse négative qui conduirait à un nouvel ordre de quitter le territoire, est-ce que le traitement sera, là aussi, prioritaire ?

Le regard sur le respect de l’ordre de quitter le territoire ne doit pas être différent qu’il s’agisse d’un ancien gréviste de la faim ou d’un autre sans-papiers. Chaque année, l’Office délivre 23 000 premiers ordres de quitter le territoire. Si on reprend les deuxièmes et troisièmes ordres, on monte à plus de 30 000. Pour moi, le plus important n’est pas de faire retourner quelqu’un dans son pays mais de réintégrer les personnes dans le pays d’origine. Et nous devons les y aider.

Parmi les recommandations de l’Onu (suite à la visite des commissaires Olivier De Schutter et Felipe Gonzalez), il est proposé d’instaurer des critères clairs dans les procédures de régularisation. Vous fermez d’emblée la porte ?

Je discute souvent avec les organisations internationales et européennes qui font la démarche de rencontrer le pouvoir politique pour comprendre ce qui est mis en œuvre. C’est toujours mieux d’essayer de comprendre avant d’aller à l’église du Béguinage avec la BBC et CNN… J’ai vu Filippo Grandi (diplomate italien et fonctionnaire à l’Onu, spécialiste de la question migratoire, NdlR), il connaît les règles de migration en Belgique et en Europe : il nous a félicités pour la gestion de la migration en période de Covid.