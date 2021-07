La nature a tant à nous dire

Vols au crépuscule Essais De Helen McDonald, traduit de l’anglais par Sarah Gurcel, Gallimard, 341 pp. Prix 23 €

Sur quoi repose le monde Récit De Kathleen Dean Moore, traduit de l’anglais (États-Unis) par Josette Chicheportiche, Gallmeister, 297 pp. Prix 22,80 €

Les épisodes de confinement en ont poussé plus d’un à l’exploration ou la redécouverte d’une nature proche, suscitant parfois un émerveillement neuf et, dans la foulée, peut-être quelque inquiétude face à sa sauvegarde. La littérature porte, elle aussi, cette attention à la nature qui, on ne peut que l’espérer, continuera à secouer toujours plus largement les consciences. Sous la plume acérée d’Helen McDonald se dessine l’engagement profond d’une écrivaine par ailleurs naturaliste de renom et chercheuse à l’université de Cambridge. En quarante courts textes, celle qui fut naguère fauconnière part de ses fines observations pour nous emmener vers des champs de réflexion plus larges, toujours pertinents. Son attention à la vie sauvage, développée dès l’enfance, vécue "libre et privilégiée", élargit notre regard en créant des ponts souvent insoupçonnés. Qu’il s’agisse des sangliers ou des cygnes, de la migration des oiseaux survolant New-York, de l’observation d’une éclipse de soleil, de la collecte de champignons, du processus d’identification (qui suscite en elle "un immense plaisir intellectuel") des animaux ou de la vie en collectivité des martinets, tout est ici riche d’enseignements.

Il y a toujours des surprises

"Quand nous rencontrons des animaux pour la première fois, nous nous attendons à ce qu’ils se conforment à ce que nous savons d’eux. Il y a cependant toujours, toujours un écart. […] Les animaux sont toujours des surprises." Porté par le devoir de témoigner, à l’heure où le monde subit la sixième extinction, ce recueil d’essais ne cesse d’inviter le lecteur à regarder autrement, au-delà de l’étrangeté, sans œillères historiques ou culturelles, et à s’ouvrir à l’occasion d’être surpris et dérouté. Car tout est relié - ce qui doit nous forcer à l’humilité. Car le monde sauvage nous confronte aux limites de la compréhension. Car nous ignorons tant de choses pourtant cruciales. Car il y a toujours "des histoires alternatives, des voix cachées, des vies perdues, d’autres manières d’être".

L’heure est grave. "Connaître son environnement, être capable d’identifier la faune et la flore qui s’y trouvent, c’est aujourd’hui s’exposer à vivre un chagrin permanent." Pour autant, le propos d’Helen McDonald (auteure du remarqué M pour Mabel) est lumineux. Guidée par une conscience aiguë des enjeux, elle nous offre ici "un endroit qui nous montre le chemin de l’avenir et dont chaque infime blessure est un espoir".

Harmonie du tout

Avec Kathleen Dean Moore, nous embarquons pour Pine Island, une petite île de l’Alaska, où sa famille a pris l’habitude de séjourner chaque été. De cette expérience fondatrice, elle tire de multiples leçons, les reliant à d’autres épisodes de sa vie, à d’autres voyages. "Quelle est la place des êtres humains dans l’harmonie du tout, et qu’est-ce que cela nous dit sur la façon dont nous devrions agir sur le monde ?" Qu’il s’agisse d’interdépendance, de la notion de perte, des cycles de la vie, de l’envie (à oublier) de se construire une cabane dans les bois comme le fit Thoreau, son point de vue est avant tout moral, philosophique, éthique. Pour cette enseignante à l’université de l’Oregon, prêter attention au monde qui nous entoure est primordial. "Quand les gens apprennent à regarder, ils commencent à voir, à voir vraiment. Quand ils commencent à voir, ils commencent à se sentir concernés. Et se sentir concerné, c’est l’entrée dans le monde moral."

Juste place

Après Petit traité de philosophie naturelle, voici des pages gorgées d’incitations à la contemplation, à la gratitude, à l’engagement. À l’image de ce couple qui a entrepris de reboiser une forêt primaire ravagée par un incendie en sachant qu’il ne vivra pas assez longtemps pour voir le résultat de son travail, Kathleen Dean Moore remet l’humain à sa juste place. Dire la beauté du monde vient donner une dimension affective et sensible à ce qui nous lie à l’univers naturel, et permet même d’aller plus loin, le chant et la danse étant autant de célébrations du sacré qui palpite sur le bout de terre où l’on vit.

Signalons encore la parution d’un autre recueil de textes, Le parti pris des oiseaux (traduit du polonais par Laurence Dyèvre, Les éditions Noir sur Blanc, 189 pp., 19 €), dans lequel Stanislaw Lubienski interroge avec acuité notre façon de voir (ou pas) les oiseaux.

Geneviève Simon