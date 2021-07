Rencontre Alice Dive

Il tenait donc le bon pronostic : une finale Italie - Angleterre et une victoire des Italiens. Le 5 juillet 2021 déjà, François De Smet avait tapé dans le mille quant à l’épilogue du championnat d’Europe de football 2020. Depuis le balcon, il a suivi le tournoi "tel un Belge lambda", dixit l’intéressé. Mais, de toute évidence, le regard du philosophe opère toujours. "La Belgique ne sera une grande nation de football que lorsqu’elle ne se réjouira plus de la défaite d’une équipe. Moi, je regrette le départ de la France, et aurais largement préféré l’occasion d’une revanche", commentait-il sur la twittosphère le 28 juin 2021, quelques heures après la défaite des Bleus face à la Suisse.

"Le football est un des rares sports où le plus petit peut gagner, avec des chances plus qu’anecdotiques. Cela me parle. On aime les histoires où le Petit Poucet peut l’emporter", confie le président de Défi, parti politique belge qui ne compte aujourd’hui que deux députés à la Chambre des représentants. "Durant cet Euro 2020, j’aurais adoré être suisse, pas parce que c’était contre la France, mais parce que l’émotion du match était incroyable."

Au moment de faire son choix, parmi le dernier carré des nations encore en lice, François De Smet a également choisi de soutenir le Danemark, dont l’histoire inédite (les Danois ont remporté l’Euro en 1992 alors qu’ils avaient été repêchés in extremis suite au retrait de la Yougoslavie alors en guerre, NdlR) a marqué les mémoires. "Rééditer cet exploit en 2020 aurait été une belle histoire à raconter…"

Le goal de Chadli à la 94e minute contre le Japon

L’homme, qui concède avoir foulé une seule fois dans sa vie les tribunes d’un stade de football, prend un certain plaisir à intellectualiser le sujet. Morceaux choisis. "Ce qui m’intéresse, c’est la popularité du football. Pourquoi ce sport est-il capable de fédérer à ce point des populations entières en Europe et dans le monde alors que tous les sports n’y parviennent pas ? La première explication, c’est que dans le football tout est possible. C’est la glorieuse incertitude de ce sport. Le football raconte une histoire. Tout n’est pas joué d’avance car cela ne repose pas seulement sur le talent individuel. Vous pouvez avoir onze Cristiano Ronaldo dans une équipe, s’ils ne sont pas capables de se positionner au bon endroit, cela ne marchera pas."

"Par ailleurs, poursuit-il, le football est le seul sport qui provoque à ce point des ascenseurs émotionnels. Prenez la rencontre Belgique - Japon lors de la Coupe du monde 2018. Je fais partie de ces Belges qui, après deux goals japonais, avaient éteint par dépit leur téléviseur. Oui, je l’avoue, je ne suis pas un supporter fiable. Et puis, j’ai rallumé la télévision et j’ai vu quelle était l’issue du match. Nous aimons les retournements de situation. Les Grecs, Platon et Aristote, avaient thématisé cela : les émotions qui sont créées par du spectacle sont de vraies émotions. L’émotion qui vous prend lorsque Nacer Chadli marque ce goal contre le Japon à la 94e minute après que nous avons été menés 2-0 procure à la victoire un sentiment beaucoup plus fort que si nous avions mené tout le long du match. Il y a une unité de lieu, une unité de temps, une dramatisation du temps car le chronomètre tourne. Tout est fait pour que cela soit un spectacle dans lequel même des gens rétifs absolus au sport comme moi peuvent trouver un intérêt."

François De Smet fait en effet peu de mystère sur son propre rapport aux disciplines sportives. Ce n’est pas son truc. Escalade, plongée sous-marine, équitation, marche à pied… ses parents ont tout essayé. En vain. Le syndrome du philosophe ? "Complètement, réplique l’intéressé. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé."

Le président de Défi aurait-il aimé être sportif ? "J’aurais aimé aimer le sport. C’est un regret. Mais je n’y peux rien. J’ai un rapport similaire au religieux : cela ne m’épanouit pas, je ne crois pas, mais la spiritualité humaine m’intéresse. J’admire les sportifs et il y a, selon moi, un point commun entre eux et les politiques. Prenez les coureurs du 100 mètres. Toute leur carrière tient en quelques secondes. C’est comparable à une élection en politique. Si vous passez à côté de la rencontre avec l’électeur, qui est le moment de l’examen, c’est tout de même compliqué." Pour le président du parti amarante, c’est aussi le processus qui mène à la victoire, plus que la victoire elle-même, qui constitue un objet de fascination.

Supporter de l’Union saint-gilloise

"Si je dois évoquer mon club de foot de cœur ? Je dirais l’Union saint-gilloise car c’est un club qui a marqué l’histoire des Bruxellois", évoque-t-il. Et d’argumenter : "Voilà un club qui a émergé dans des quartiers populaires, qui est monté en puissance et qui a fait partie de l’élite pendant des années. L’Union a quitté la Division 1 en 1973 et la voilà qui revient au top ! C’est une belle histoire, cela donne envie de la suivre."

Plus politiquement, François De Smet fustige l’inertie des décideurs belges - dont il fait désormais partie - quant à la construction, sur notre territoire, d’un stade de football qui soit à la hauteur du rang (la Belgique occupe la première place au classement mondial des nations de la Fifa, NdlR) auquel le pays peut légitimement prétendre. "Nous avons les talents, nous avons les infrastructures pour que ces talents émergent, mais aucun d’eux ne joue en Belgique et nous ne sommes pas capables de fournir un stade qui soit à la hauteur de notre niveau de football. C’est un vrai problème", épingle-t-il.

"La Belgique n’a pas encore atteint un certain degré de maturité"

Et puis, bien sûr, il y a ce complexe d’infériorité belge par rapport à l’Hexagone, maintes fois analysé, décortiqué mais jamais véritablement vaincu. "Cela, c’est la Belgique et le succès. C’est étrange. Notre pays a plus conscience de sa fragilité et de sa contingence que toutes les autres nations du monde. Nous avons donc plus de mal à être complètement fiers parce que nous savons que c’est une identité bricolée, que les Flamands sont un peu dans leur ‘trip’ , que tous les francophones ne sont pas nécessairement fiers d’être belges. Nous avons un complexe d’infériorité par rapport à la France que nous ne devrions pas avoir. Nous avons autant de population que l’Île-de-France et nous possédons l’une des meilleures équipes de football au monde. Mais la Belgique n’a pas encore atteint un certain degré de maturité - probablement parce que nous ne sommes pas encore habitués à gagner ou à perdre - là où les grandes nations ne vont pas le subir comme un traumatisme. Il me semble que la Belgique doit encore évoluer sur ce point", termine-t-il.