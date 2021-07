Le Mexique en proie à la désertification

Reportage Arnaud De Decker Correspondant au Mexique

Augustin Rodriguez (52 ans) tourne la poignée du robinet. Du tuyau d’arrosage que sa famille utilise au quotidien, l’eau coule à peine. La marmite se remplit difficilement. Le reste sera distribué aux trois chèvres confinées dans la cour avant, juste à côté du modeste agencement de briques et de bois faisant office de cuisine. Toutes colorées qu’elles sont, les maisons de San Nicolas Cuiritzeo ont pourtant connu des jours meilleurs. Leurs habitants sont partis chercher ailleurs une vie prospère, désertant le village comme l’eau déserte le lac. Seuls environ 350 d’entre eux n’ont pas quitté l’agglomération.

Abattu, Augustin se confie : "Le lac est vide depuis des mois, alors on se contente de l’eau souterraine provenant d’un puits un peu plus loin. Mais celui-ci est presque vide aussi." Il s’assied sur une pierre anguleuse et prend une autre gorgée de bière tiède. "Mes frères et moi sommes au chômage depuis des mois. On ne peut pas le supporter plus longtemps."

Les deux tiers du lac sont à sec

Afin de nous convaincre de la gravité de la situation, le pêcheur nous emmène sur le fameux lac. À 300 km à l’ouest de Mexico City, le lac Cuitzeo, d’une superficie de 400 km², est le deuxième plus grand réservoir d’eau du pays lors de la saison des pluies. Normalement, il est au cœur d’une activité humaine et naturelle intense : les agriculteurs y puisent pour irriguer leurs champs, les pêcheurs parcourent librement toute sa surface, croisant régulièrement un bateau de touristes se cachant sous des parapluies multicolores, les femmes font la lessive sur ses berges les plus accessibles, et le bétail, qu’on aperçoit le long des rives, paît au cœur de la flore locale irriguée par lui.

Pendant la moitié pluvieuse de l’année, la vie y est florissante. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les deux tiers du lac sont à sec, comme partis en fumée. Nos pieds buttent sur de la boue craquelée : un sol assoiffé depuis bien longtemps. "Regardez, il y avait de l’eau jusqu’ici il y a quelques semaines." Éparpillés çà et là entre les plantes aquatiques mourantes et le bétail affamé, les bateaux de pêche de la famille d’Augustin s’enfoncent, tels des épaves, dans le sol racorni. "C’est de plus en plus sec. Si cela continue dans les prochaines années, ce sera bientôt une zone morte et tout le monde devra partir."

Le poumon économique

Le lac Cuitzeo est le poumon économique de la région. Il emploie une grande partie de la population des vingt-huit villages de pêcheurs qui se sont installés sur ses rives au fil des siècles. Vingt-huit villages qui sont aujourd’hui menacés par l’intensification et l’allongement de la saison sèche, normalement de septembre à fin mai environ. Les premières pluies devraient déjà être tombées, mais, selon les dernières prévisions, la population locale devra s’armer de patience pendant encore quelques semaines supplémentaires.

Nous sommes à La Palma, petit village de 200 habitants, à quelque 7 kilomètres plus loin le long du rivage. Le soleil est au zénith : il fait 32 degrés. Ici aussi, le spectacle est désolant : les embarcations destinées à la pêche flottent, abandonnées, sur la terre battue.

Les pêcheurs se réunissent tous les jours sur la place centrale du village. À l’arrière de leurs camions disloqués, ils s’entassent avec leurs filets de pêche, en attendant le départ groupé. Il faut compter une heure de route d’un trajet poussiéreux pour rejoindre un autre village, Iramuco - le seul coin de la région encore un peu étanche, où subsistent quelques rares poissons.

Un cimetière de bateaux de pêche

"Il faut arriver tôt, car la compétition est féroce. Tout le monde veut avoir une place là-bas pour la journée", entend-on dire depuis le mélange de sueur et de cordages que forment les pêcheurs activés autour d’un grand filet de pêche.

Ils pêchent principalement la dorade et s’en vont ensuite la marchander dans les bourgades à proximité. Les hommes de La Palma sont désespérés. Ils amassent juste assez d’argent pour vivre. "Pour un seau rempli de dorades, nous gagnons 150 pesos (environ 6 euros, NdlR)", précise Roberto (48 ans). "Nous attrapons plus ou moins l’équivalent de dix seaux par jour et nous nous partageons équitablement tous les bénéfices. Faites le calcul. Il n’y a pas de réserves. Si un seul jour nous ne pêchons pas, on ne peut plus subvenir aux besoins de nos familles."

Dans les années 90, l’exploitation du lac était estimée à plus de 5 000 tonnes de poissons retirés chaque année. Aujourd’hui, les pêcheurs en attrapent à peine 250 tonnes, soit vingt fois moins qu’il y a trente ans. Des dix-neuf espèces de poissons recensées en 1975, il n’en reste que six.

Des barrages vides

L’état dramatique dans lequel la région se trouve est révélateur de ce qui se passe ailleurs au Mexique. Bien que la sécheresse et les vagues de chaleur y soient des phénomènes récurrents, leur durée et leur intensité augmentent drastiquement depuis quelques années. Le Mexique connaît d’ailleurs actuellement une nouvelle période exceptionnellement sèche, touchant 85 % du territoire.

"Sa situation géographique et son climat rendent le Mexique extrêmement vulnérable à la sécheresse et aux périodes de fortes précipitations", affirme le professeur Arturo Chacon Torres - une référence dans la région en matière de changement climatique. "En 2020, il n’y a pas eu assez de pluie pour remplir l’ensemble du réseau de barrages du pays", explique le conférencier. En conséquence, plus de la moitié des 210 plus grands barrages du Mexique fonctionnent aujourd’hui à moins de 50 % de leur capacité. Un tiers d’entre eux se situent même à un niveau critique, avec une capacité inférieure à 25 %, notamment dans le nord et le centre du pays.

"Agua negra"

Selon le professeur, la capacité décroissante du lac à retenir l’eau est due en grande partie aux activités humaines, telles que l’étalement des villes et la destruction des forêts et des zones humides au profit de terres agricoles.

De plus, l’augmentation de la température moyenne - de 20,4 degrés en 1985 à 22,4 degrés en 2019 - stimule l’assèchement du sol, ce qui accélère la fréquence des feux de forêt, qui nuisent gravement à la végétation et à la biodiversité.

Pour le chercheur en sciences de l’environnement, la pollution des cours d’eau pose également un problème majeur. "Près de trente villages sont situés sur les rives du lac. Ils rejettent tous leurs eaux usées directement dans celui-ci. Il en va de même pour les agriculteurs et les usines des zones industrielles voisines. L’eau devient alors noire, un phénomène qu’on nomme ici agua negra . Quand voyez des vaches et des chèvres en boire, vous savez que ça ne peut pas être sain."

Les dieux de la météo

Nicolas (83 ans) s’appuie sur sa canne. Il soupire, puis redresse son chapeau, bouclier indispensable contre les rayons éreintants du soleil. Il fait avancer ses sept vaches, qui sont tout aussi maigres les unes que les autres. "Vamos. Andale." Cela fait plus d’une heure que, dans la chaleur torride, il se déplace sur le lac asséché, à la recherche d’un endroit pour faire paître ses animaux. De toute sa vie, le vieil homme n’a jamais quitté ce lieu, ni eu d’autre labeur que la récolte du maïs et l’élevage - deux activités durement affectées par la sécheresse.

"La situation n’a jamais été aussi dramatique", avoue-t-il. "J’ai passé toute ma vie sur les rives de Cuitzeo. J’aime vivre ici, mais depuis un an ou deux les dieux de la météo me semblent fort impitoyables", confie-il de sa voix fêlée. Parfois, il s’installe à l’ombre d’un cactus. Malgré toute l’adversité de sa situation, Nicolas semble en paix. Il plisse les yeux, jaugeant ses bêtes qui disparaissent au loin dans un brouillard de chaleur, à la recherche de quelques brindilles à se mettre sous la dent. Il retire son chapeau, ferme les yeux, et laisse échapper un soupir paisible.

Les éleveurs de bovins comme Nicolas sont directement touchés par la sécheresse. Lorsqu’il ne pleut pas, il leur est impossible de faire pousser de quoi nourrir leur bétail, et ils sont donc obligés de remplacer la verdure manquante par un complément protéique. Les animaux doivent également parcourir de plus grandes distances pour trouver de l’eau, et il faut parfois même les conduire en camion jusqu’à la source la plus proche. Dans le pire des cas, les troupeaux meurent tout simplement de faim.

Des réfugiés climatiques

Pour de nombreuses familles autour du lac, la situation est devenue tellement invivable que l’exil apparaît comme la seule option, comme en témoigne le paysage de la région, dominé par des maisons abandonnées et délabrées.

Nous quittons le lac avec Augustin et retournons chez lui. L’atmosphère est oppressante. L’incertitude croissante a fait partir beaucoup de ses amis, qui ont décidé de rejoindre le Nord, vers l’Amérique. Mais, se lamente-t-il, "nous, nous ne pouvons pas nous le permettre. La traversée est dangereuse et coûte trop cher. Nous sommes condamnés à rester ici."