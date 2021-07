Le NID a son exploitant

Berceau historique de Namur, le site du Grognon est un lieu emblématique, cher au cœur de tous les Namurois. Un espace scénographié (tenu par le service NID de la Ville de Namur) et un espace Horeca y cohabiteront prochainement afin de donner une identité forte et attractive à ce site emblématique. Suite à l’appel à candidatures lancé par la Gestion immobilière de la Ville de Namur, le NID (Namur intelligente et durable) accueillera très prochainement dans son espace Horeca un trio d’entreprises expérimentées chapeautées par une association de quatre jeunes Namurois aux profils différents et complémentaires : Ludovic Vanackere de L’Atelier de Bossimé, Thierry Bachez et Sander Dethiège de Blackbird’s Gin et Benjamin Schaul, sommelier au Sens du goût. Ces personnes ont décidé de conjuguer leurs talents et leur expertise et ont proposé un projet qui a séduit la Ville de Namur.

Pour rappel, le bâtiment du NID est composé de deux niveaux : un espace scénographié, en mezzanine, au niveau de l’esplanade, et un espace Horeca, au niveau des quais de Sambre et de Meuse. Au vu de la configuration des lieux, il était donc capital que le projet d’Horeca soit élaboré en cohérence avec l’espace scénographié. Les critères de sélection des candidats ont donc été pensés pour assurer cette cohérence qui permettra de donner une identité forte au bâtiment.

Un important investissement

Comme annoncé dans l’appel d’offres lancé en mars 2021, le ou les candidat(e)s vont devoir investir dans l’équipement de la salle et de la cuisine, estimé à plus de 200 000 euros.

Le bâtiment sera inauguré en octobre 2021.JVE