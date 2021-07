Les Sœurs Macaluso

Coproduit avec le Théâtre National de Bruxelles dans le cadre du projet "Villes en scène", Les Sœurs Macaluso a été créé au Festival d’Avignon en 2014. Si, dans son film, Emma Dante reprend l’histoire de ces cinq sœurs marquées par la tragédie et la culpabilité, elle considère qu’il s’agit d’"un projet complètement différent". "Le cinéma est un médium différent ; cela n’avait pas de sens de répliquer le spectacle au grand écran. Je ne pourrai jamais faire ça, nous expliquait-elle à Venise. La chose la plus éclatante dans le film, c’est que ces sœurs ont un appartement et qu’on les voit à trois âges de leur vie. Dans le spectacle, c’était toujours les mêmes actrices, qui se souvenaient de leur enfance. Dans le film au contraire, on a trois phases de la vie avec des actrices différentes. La seule qui reste la même est la petite Tida, celle qui meurt… Celles qui continuent à vivre changent sans cesse : leur physionomie, leur anatomie, leur corps, leurs os, leurs organes… Tout change. Seuls les yeux restent peut-être les mêmes…" Adepte d’un théâtre qu’elle qualifie de "social", plutôt que politique, Emma Dante délaisse quelque peu cet aspect (notamment sur la condition des femmes en Sicile) dans son film, plus axé sur l’intime. "Le spectacle parlait un peu plus de la misère : la famille était plus pauvre ; le père des filles travaillait dans les égouts… Dans le film, on a enlevé tout cela. Le film est peut-être plus poétique", confirme la cinéaste.