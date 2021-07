L’horizon embrumé des sinistrés de Trooz

Reportage Laurent Gérard

Des trottoirs éventrés, des maisons ravagées, des fenêtres brisées, des arbres arrachés, des rues jonchées de débris. Des odeurs d’immondices mêlées aux vapeurs de mazout. Le vacarme des pelleteuses qui déblaient les rues, des groupes électrogènes et des pompes qui vident les caves. La désolation.

Jeudi 22 juillet 2021, commune de Trooz, quartier de La Brouck. Huit jours après les inondations qui ont frappé la Wallonie, et singulièrement la région liégeoise, le chantier est béant. Trooz, située entre Pepinster et Chaudfontaine et traversée d’est en ouest par la Vesdre, qui poursuit ensuite son parcours vers l’Ourthe et Liège, a pris cher lors des intempéries. Près de la moitié des 8 700 habitants doivent être relogés.

De l’eau jusqu’au plafond

À Trooz, la Vesdre dessine un virage. À l’intérieur de celui-ci, le quartier populaire de La Brouck, 600 habitants, dont de nombreux descendants de travailleurs espagnols employés dans les mines, était en première ligne quand les flots ont déferlé en provenance d’Eupen. Le haut talus du chemin de fer, à l’arrière du quartier, n’a rien arrangé. La cuvette était dessinée. Les eaux sont montées. Toutes les maisons du quartier sont sinistrées.

Sur les façades, la trace est encore nette, au-dessus des portes. À l’intérieur, l’eau a grimpé jusqu’au plafond du rez-de-chaussée, à la vitesse grand V. Pour les habitants, impossible de fuir ; une seule solution, grimper à l’étage. "J’ai juste pris mon chien et une photo de ma fille décédée, et je suis montée", raconte Chantal Defawes, dans son salon où il ne subsiste rien, si ce n’est un téléviseur accroché au mur et une forte sensation d’humidité. "J’ai prié : ‘Mon Dieu, faites que la maison tienne !’ J’entendais la porte d’entrée de la maison qui s’ouvrait et se fermait et je voyais mes meubles s’en aller. J’ai vu passer un corps qui flottait. J’étais inquiète pour mon voisin, un vieux monsieur en chaise roulante. Il a réussi à se hisser à l’étage mais il était trempé. Je lui ai dit de se déshabiller et de se mettre au lit, sous les couvertures. Il s’en est sorti."

Abandonnés

Pendant deux jours, les habitants de La Brouck ont été livrés à eux-mêmes, coupés du monde, avec le sentiment d’avoir été abandonnés. "Au début, on communiquait avec la famille et les amis avec les smartphones, poursuit Chantal. Mais quand les batteries ont été déchargées, on s’est retrouvés seuls. On pouvait juste se faire signe entre voisins par la fenêtre. Je regardais sur la colline en face. J’attendais désespérément les secours. Mais pendant deux jours rien."

Cet abandon, Maria Garcia, autre habitante du quartier, ne l’oubliera pas non plus. Âgée de 60 ans, elle évoque un triple traumatisme : "les inondations, le fait d’être restée si longtemps coupée du monde, sans électricité, ni nourriture, et le fait de devoir vider et nettoyer ma maison", qu’elle venait de rénover pour y couler une retraite paisible. "Je suis ruinée. Tout est à recommencer. J’avais juste fait le plein de mazout, 1 500 litres. La citerne a été éventrée." Le mazout s’est répandu dans l’eau et a imprégné toute la maison : les murs, les boiseries… Pour fuir ces odeurs insupportables, elle se réfugie au grenier et ouvre grand les fenêtres.

La peur des assureurs

La grande crainte de Maria, c’est de "se faire entuber par les assureurs". "On doit chiffrer les dégâts, mais comment voulez-vous ? Cela fait 35 ans que je vis ici. Ils vont nous proposer des forfaits. Vu les dégâts généralisés, ils vont essayer de rembourser le moins possible. Mais je n’ai pas le temps de pleurer. Il faut que je rebondisse. On va reprendre le cours de la vie, mais dans quelles conditions ? Si on ne nous vole pas, ça ira."

Actuellement, une partie des sinistrés de La Brouck passent la nuit dans des villages voisins, chez un membre de leur famille. Et, la journée, ils viennent déblayer les gravats et nettoyer leur maison. Les aides viennent de partout, et d’abord des voisins. "Il y a une solidarité incroyable, confie un ouvrier communal de Herstal venu en renfort. Ils ont tout perdu mais ils donneraient encore leur chemise." "La Brouck, c’est une grande famille, confirme Cindy Mouqué, sur le pas de sa porte. Des cellules psychologiques sont passées proposer de l’aide, mais on n’en a pas besoin. Nos psys, c’est les voisins. Il y a une énorme solidarité. On va les uns chez les autres. Et puis il y a des Français, des Suisses, des Autrichiens, des Flamands qui viennent aider."

Le réfectoire emporté par les flots

Dans les rues de La Brouck, on croise en effet beaucoup de bénévoles, armés de brouettes, de pelles et de seaux. Des gens venus de Chimay, des Fourons ou de Charleroi. Des ouvriers de l’entreprise Wanty à Binche, venus avec leur matériel pendant leurs congés. Des policiers de Gand ou des pompiers d’Anvers. "Sire, il reste des Belges", nous glisse l’un d’eux, en train de vider l’école communale de La Brouck. Une école qui a vu son réfectoire emporté par les flots. On voit également beaucoup d’ouvriers communaux de Herstal, qui chargent les débris en tous genres (divan, frigo, jacuzzi, jeu d’enfants, four…) dans leur camion et les emmènent dans une immense décharge improvisée sur le parking du club de foot local, de l’autre côté des rails. À côté de celui-ci, un cimetière de voitures accueille des dizaines de véhicules détruits.

Après les évacuations et le nettoyage - éternel recommencement vu les odeurs persistantes de mazout - viendra l’heure de la réhabilitation. Ou de la démolition. Le bourgmestre de Trooz, Fabien Beltran (PS), a déjà pris des arrêtés d’inhabitabilité, voire de démolition, pour quelques maisons, nous explique-t-il. "J’ai réquisitionné un expert qui m’a déjà rendu des rapports sur des maisons qu’on nous avait signalées. On avance doucement, avec les moyens d’une petite commune. Les compagnies d’assurances sont censées envoyer des experts, mais elles ont du mal à le faire. Elles renvoient la patate chaude."

Dans le quartier, certains se demandent s’il ne faudra pas raser toute La Brouck. "Pas question !, tranche le bourgmestre. Ce quartier est là depuis cent ans et c’est la première fois qu’il est inondé comme ça. On ne va pas le raser. Sinon, on peut raser toute la vallée de la Vesdre."

Sauvée par son AVC ?

Damien Léonard semble sur la même longueur d’onde que le maïeur. Ingénieur conseil, il a proposé, bénévolement, ses services aux sinistrés inquiets pour la stabilité de leur logement. Il a examiné plusieurs maisons à Trooz. Selon lui, "aucune n’était dangereuse".

Mais pour l’instant les habitants attendent de pied ferme les experts des assurances. On en aperçoit parfois un qui passe dans la rue. Chemise propre et dossier sous le bras, on le reconnaît facilement au milieu des bénévoles en bottes, pleins de boue.

Devant la maison sinistrée de sa maman, Tony Quesada attend, lui aussi, un expert qui doit venir expliquer comment ouvrir un dossier. "Maman a 90 ans mais elle n’était pas là au moment des inondations. Elle a fait un AVC et est hospitalisée. Dans son malheur, elle a eu de la chance : son lit est au rez-de-chaussée et elle n’aurait sans doute pas pu monter. Mais j’espère qu’elle ne reviendra plus jamais ici. Elle ne reconnaîtrait plus son chez-elle. Il n’y a plus rien."

"Des berges aux normes"

Après ces inondations historiques, les habitants vont-ils déserter le quartier et s’installer dans des lieux moins exposés ? Tony Quesada pense que non : "Je crois que les gens vont retaper leur maison ici. Ce n’est pas évident de vendre et d’aller s’installer ailleurs." Irène Poraj, plus connue dans La Brouck sous le surnom de Mamy, n’en est pas si certaine. "On va démolir, j’vous l’dis. Ça va être trop cher de tout reconstruire. Et puis revivre ici ? Moralement, non !" Mamy craint que des inondations se reproduisent : "Une fois que l’eau a trouvé son chemin…"

Cindy Mouqué attend pour sa part l’avis d’un architecte sur la stabilité de sa maison. "On se demande si ça ne va pas casser. On nous dit que ça ne peut mal, mais on prend plusieurs avis." Quant à Maria Garcia, elle ne craint pas de rester dans le quartier. "J’espère que le gouvernement va prendre en compte ce qui s’est passé et construire des berges aux normes. Je veux rester ici." Logée actuellement chez sa sœur, elle est consciente que cette situation ne peut durer. "Il faudra qu’on soit relogés pendant les travaux, mais il n’y a plus de logements dans la région", lâche Maria, fataliste, avant de retourner à sa maison et à son mazout.

À Trooz, le chantier reste gigantesque.