"Ma priorité ? Reconstruire les automatismes"

D1A À l’aube d’une nouvelle campagne, qu’il entame en tant que véritable T1 cette fois, le coach des Mauves sait très bien ce qui l’attend dimanche. "L’Union peut créer la surprise cette saison", a confié Vincent Kompany. "Cette équipe est un loup déguisé en mouton et je dis cela comme un compliment (rires)."

L’entraîneur en a aussi profité pour passer en revue quelques thèmes récurrents qui habitent les coulisses du Lotto Park.

"Faire mieux que la saison passée"

"Je vais garder la ligne de conduite : on veut faire mieux que l’an dernier. La réalité est que j’ai une priorité : reconstruire les automatismes. D’autant plus que nous avons beaucoup de nouveaux éléments. C’est positif dans une perspective d’avenir, mais il faut retrouver les automatismes, ce qui faisait notre force en fin de saison passée. Nous sommes prêts et compétitifs en tout cas mentalement […] Mais je suis sûr que, cette année, nous ne serons pas moins bons que lors de nos meilleurs moments de la saison dernière."

L’arrivée d’un numéro 9

"Lukas Nmecha est parti, mais Sambi Lokonga aussi. Nous avons aussi dû digérer la perte de Percy Tau l’an dernier. Celle de Jeremy Doku et de… Vincent Kompany (rires). Et puis la blessure d’Hendrik Van Crombrugge. On va faire face à ça. On va faire notre travail en coulisses et ne pas laisser passer d’occasions pour nous renforcer."

Raman et Olsson

"La raison pour laquelle nous avons attiré Raman est simple : son intensité. Il met de l’énergie dans tout ce qu’il fait. Il travaille pour l’équipe, prend la profondeur et est vif dans la surface […] À 27 ans, il aura aussi un rôle d’exemple. Au niveau sportif en tout cas (rires)… Olsson vient de terminer l’Euro. Il a eu deux semaines de vacances. Ce vendredi, il a participé à son deuxième entraînement avec le groupe. Physiquement, il est en bon état, on verra si on peut le pousser un peu plus vite."

Trebel dans le noyau B

"Tout ce que je peux dire, c’est que les parties impliquées sont au courant des raisons (pour lesquelles Trebel a été renvoyé dans le noyau B). C’est une décision sportive et du management du club. J’ai un groupe de 30 joueurs dans lequel je dois instaurer des automatismes. Je vais consacrer chaque seconde à cet objectif."

Louis Janssen