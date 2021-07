Mastercard, le cours marque le pas mais le consensus reste favorable

Mastercard a affiché une performance étincelante durant les cinq dernières années, avec un cours boursier qui a plus que quadruplé et une capitalisation boursière qui approche les 380 milliards de dollars. Si le spécialiste des paiements par cartes de crédit a rapidement effacé les pertes boursières encaissées durant les premiers mois de la crise sanitaire, le titre a toutefois éprouvé des difficultés à rebondir plus en avant, en particulier depuis la hausse des craintes liées au variant Delta. Le titre stagne depuis le sommet boursier (401,50 euros) atteint au début d’année, et la moindre nouvelle liée à la pandémie et aux mesures de confinement a eu tendance à faire plonger le titre.

Le consensus reste assez largement favorable quant aux perspectives du titre sur le long terme, avec pas moins de 33 avis d’achat pour les 39 analystes suivant le titre, et un seul avis négatif. L’objectif médian du consensus (430 euros) laisse actuellement espérer sur un rebond boursier supérieur à 10 % pour les douze prochains mois, sur base d’une croissance qui devrait rester très soutenue durant les prochaines années, soit 17 % en moyenne annuelle pour le chiffre d’affaires et 25 % pour le résultat par action sur l’horizon 2021/2023.

Les raisons derrière cette plus grande frilosité s’expliquent en partie par une valorisation qui était devenue très élevée, et qui ne se justifiait que si la croissance continuait de progresser rapidement. L’exercice 2020 a toutefois été marqué par une baisse du chiffre d’affaires, les mesures de confinement ayant fait chuter les visites dans les restaurants, le tourisme international et le commerce dans les magasins. L’exposition plus "internationale" et "émergente" de Mastercard s’est également révélée préjudiciable, les États-Unis ayant été relativement moins touchés.

À long terme, les perspectives restent toutefois solides pour le groupe, en raison de son exposition sur la baisse des transactions commerciales utilisant des espèces physiques et par la montée en puissance du commerce sur Internet. La rentabilité reste exceptionnellement élevée, la marge opérationnelle oscillant entre 50 et 60 % du chiffre d’affaires. Mastercard tiendra sa conférence trimestrielle ce jeudi 29 juillet, ce qui constituera une bonne occasion de démontrer que le groupe est en train de surmonter la crise, et sera en mesure de renouer dès 2021 avec les résultats records dégagés en 2019.G. Se.