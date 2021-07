"Mieux armé", Jaouad Achab repart au combat

Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Ce jour-là, j’ai payé mes erreurs au prix fort. C’est comme ça, il faut l’accepter."

Pour Jaouad Achab, évoquer les Jeux de Rio n’a plus rien de douloureux. C’est qu’avec le temps le n°1 mondial (-63 kg) - qui entamera son tournoi nippon dimanche face au modeste Dominicain Bernardo Pie - a digéré la déception de ces deux défaites qui l’ont privé d’un premier podium olympique.

"Désormais, je suis capable d’analyser calmement ce qui m’est arrivé au Brésil."

Dans ses souvenirs lui revient alors ce coup à la tête qui lui a coûté sa place en finale. "Et dans le combat pour le bronze, ce moment de déconcentration, quand mon adversaire a fait semblant d’avoir mal au genou avant de repasser devant au marquoir."

La voix posée, le protégé de Leonardo Gambluch fait son autocritique. "En fait, j’ai commis un peu trop d’erreurs en 2016, tout simplement."

Avant de conclure sur cet épisode si cruel : "Avec le recul, Rio a été une bonne leçon !"

Aujourd’hui, cinq ans après avoir vu la médaille olympique lui filer entre les doigts sur les tapis de la Carioca Arena 3, le taekwondoïste belge, pourtant favori du rendez-vous brésilien, assure avoir tourné la page. "Je reconnais que j’ai mis un peu de temps avant d’accepter ce qui s’est passé à Rio. Je n’ai pas été tendre avec moi-même. Il m’a fallu accepter cette désillusion pour mieux repartir de l’avant. Désormais, je préfère positiver même si je n’oublie rien, bien sûr. Après tout, terminer à la 5e place de son premier tournoi olympique, ce n’est pas donné à tout le monde. Et puis, à quoi bon ruminer ? Le passé, c’est le passé. Ce qui compte, c’est tout ce que j’ai mis en place depuis lors pour m’améliorer."

Avec pour objectif d’enfin monter sur le podium des Jeux.

"Ne plus se focaliser sur un résultat"

"Je bosse dur depuis de très nombreux mois pour être le meilleur à Tokyo", confie l’athlète de 28 ans pour qui le taekwondo a longtemps constitué une échappatoire. "Ces JO, j’y songe depuis tellement longtemps. Pour moi, c’est le moment ou jamais de récolter les fruits de mes efforts."

Ambitieux de nature, le triple champion d’Europe (2014, 2016 et 2019) se montre toutefois prudent. L’expérience de Rio, où il avait affiché haut et fort ses prétentions, a quelque peu changé l’homme.

"Je ne veux plus me focaliser uniquement sur un résultat, comme je l’ai fait par le passé. Je ne lutte pas contre ma nature car je souhaite toujours aller le plus loin possible en compétition, mais je ne veux plus faire de fixation inutile", explique le natif de Tanger, au Maroc. "Désormais, je me concentre uniquement sur ma propre performance. Si j’agis sur ce que je maîtrise, le reste suivra. En tout cas, je ne quitterai pas Tokyo avec des regrets."

Plus mature, Jaouad Achab, médaillé de bronze aux Mondiaux 2019 et à l’Euro 2021, a appris à se renouveler au fil de la dernière olympiade. Une seconde nature pour celui qui, depuis 2009 et son arrivée à Bruxelles dans le cadre d’un regroupement familial, s’est par exemple familiarisé avec la vie à la belge en assimilant notamment le néerlandais et le français. Et ce tout en restant fidèle à sa personnalité, ses croyances et ses valeurs.

Un gros travail mental

Fort de ses expériences passées, "qu’elles soient sportives ou pas, d’ailleurs", le porte-drapeau du taekwondo belge n’a donc pas hésité à bouleverser une fois encore ses habitudes pour s’améliorer. "Après Rio, j’avais listé tout ce qui n’était pas allé durant ma compétition. Je voulais apporter des solutions concrètes à mes problèmes", explique celui qui a notamment modifié ses habitudes alimentaires pour coller au plus près à ses besoins de compétiteur.

"Mentalement, j’ai aussi fait un gros travail sur moi", souligne le n°1 mondial. "Grâce à Ellen Schouppe (NdlR : qui est la psychologue attitrée des Belgian Cats), avec qui je collabore depuis peu, je parviens à me poser les bonnes questions avant une compétition. Ensemble, on envisage tous les scénarios qui peuvent m’attendre durant un combat. On imagine par exemple que je dois conserver un avantage alors qu’il ne me reste que quelques secondes de combat. Qu’est-ce que je fais ? Comment je me comporte ? Qu’est-ce que je peux faire pendant ce court laps de temps pour me calmer ? Ce n’est pas toujours évident, mais ça me rassure en quelque sorte. Je ne pars plus jamais totalement dans l’inconnu."

Un pari osé

Ne plus rien laisser au hasard. Mettre toutes les chances de son côté. Jaouad Achab a littéralement tout fait pour éviter que le moindre grain de sable vienne perturber de nouveau sa belle mécanique. Comme en cette fin septembre 2020 où il a annoncé quitter la ligue néerlandophone de taekwondo pour rejoindre l’aile francophone. Un "changement salvateur" pour celui qui, après avoir dû se séparer de son coach de toujours (Karim Dighou) au lendemain de Rio, avait enchaîné les entraîneurs. "Est-ce que j’avais peur de changer de fédération aussi près des Jeux ? Oui, évidemment. Mais j’avais surtout peur de me rendre aux JO entouré d’un staff qui ne me convenait plus. Mon objectif a toujours été de préparer au mieux mon tournoi olympique. Dans ce cadre, je ne pouvais plus rester affilié à la ligue flamande car je n’étais plus dans les conditions optimales pour performer", explique celui qui a été rejoint dans l’aile francophone par son frère Badr Achab, Raheleh Asemani et Indra Craen. "Alors, oui, c’était un risque de changer de fédération à quelques mois seulement de l’échéance, mais je n’avais plus d’autres options. Et aujourd’hui je me rends compte que j’ai fait le bon choix. L’entraîneur, le staff, l’Adeps : tout le monde me soutient et me comprend depuis que j’ai traversé la frontière linguistique. Je suis mieux armé. Et ça, ça participe à mon bonheur."

"Prendre du plaisir !"

Seul pour représenter le taekwondo belge à Tokyo, l’Anversois d’adoption se veut serein avant son entrée en lice, ce dimanche. Et tant pis si l’ambiance dans le Hall A du Makuhari Messe risque d’être un peu morose, sans public. "Le huis clos, on commence à connaître. Ça ne nous perturbe plus trop. De toute façon, à part ma femme (NdlR : Indra Craen) ou mon frère Badr, qui connaissent parfaitement le contexte des compétitions internationales, je préfère que mes proches restent à la maison pour qu’ils ne me communiquent pas leur stress. D’ailleurs, on a un deal ensemble : ils prient pour moi et je me bats pour nous."

Concentré à 100 % sur son premier combat de la journée, Jaouad Achab n’a finalement qu’une envie : "Prendre du plaisir !"

"J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être au top de ma forme", poursuit-il. "La pression ? Je la gère bien mieux qu’il y a cinq ans. Ça ne me dérange donc pas d’être considéré encore comme un des favoris de la compétition, même si je pense qu’on est très nombreux à pouvoir prétendre au titre. Sans oublier qu’il y a l’incertitude du sport aussi… En 2016, personne n’avait parié un centime sur le Jordanien qui est devenu champion olympique. Cette fois-ci, je ne vais donc pas me prendre la tête et me faire confiance."

Histoire de "rendre à la Belgique tout ce qu’elle m’a déjà donné" et de prouver à tous les jeunes, "belges ou étrangers", "qu’il faut toujours croire en ses rêves".