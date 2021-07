Nina Derwael passe au révélateur

La Limbourgeoise entre en action dimanche et présentera son exercice le plus difficile aux barres asymétriques.

Cette fois, le grand jour est arrivé ! Ce dimanche (à partir de 13 h 20 en Belgique), l’équipe féminine belge de gymnastique disputera les qualifications du concours général avec de multiples objectifs en tête : se qualifier pour la finale par équipe (en intégrant le top 8), se qualifier pour la finale du concours général individuel (top 24 avec deux gymnastes par pays) mais aussi se qualifier pour les finales par engin (top 8 avec deux gymnastes par pays).

À 72 heures de leur entrée en lice, Nina Derwael, Maellyse Brassart, Jutta Verkest et Lisa Vaelen ont découvert l’Ariake Gymnastics Center pour un premier entraînement en situation (et sur les quatre agrès) qui leur a clairement permis d’engranger de la confiance.

"Dès le moment où je suis rentrée dans la salle, j’ai senti une montée d’adrénaline et la bête de compétition qui est en moi s’est réveillée", sourit Nina Der-wael, qui n’a effectué qu’une seule petite erreur sur l’un de ses trois sauts. "Cela fait du bien de ressentir ces émotions et de montrer à tout le monde que je suis bel et bien là."

Sa préparation avait, en effet, été émaillée de trois chutes lors du FIT-Challenge, au mois de juin, des accidents qu’elle a imputés à la fatigue du moment alors que son programme d’entraînement était très chargé. Depuis son arrivée au Japon, la double championne du monde a tout d’abord veillé à évacuer les stigmates du voyage, s’acclimatant tranquillement à Mito aux conditions de chaleur régnant au Japon avant d’intégrer le Village olympique en début de semaine. Depuis, ce sont les choses très sérieuses qui ont débuté.

Pression

Marjorie Heuls, la coach française de Nina, peut être rassurée, elle qui ne sentait pas son élève "à 100 % sereine" dimanche dernier et jugeait que ses premières sensations sur place à Tokyo seraient "déterminantes" pour son entrée dans la compétition. "La pression que Nina ressent, c’est celle qu’elle se met. Elle veut atteindre un objectif élevé, donc, automatiquement, la pression est plus importante aussi. Mais elle s’est bien préparée ces dernières semaines, elle a été sérieuse et ça lui donne de la confiance. Quant à la stratégie que l’on va adopter, cela dépendra de la qualité de son entraînement. Ce sera Nina contre Nina."

Depuis jeudi soir, et une séance d’entraînement très positive, on a la confirmation que Nina Der-wael optera pour son exercice le plus difficile aux barres asymétriques. Une routine dont la note de départ est de 6.7, l’autre exercice (coté à 6.5), qui ne diffère que d’un seul élément, étant pour l’instant laissé de côté.

Pas d’hésitation

"Il n’y a plus de raison d’hésiter dans la mesure où le premier exercice s’est très bien passé tant ici à Tokyo que lors des jours précédents", a indiqué Nina Derwael à sa descente du praticable. "Je me sens vraiment en confiance désormais."

Mais la Limbourgeoise est loin de n’être qu’une barriste. Elle est même convaincue de pouvoir signer un excellent résultat dans le concours général. À l’instar de Nafi Thiam, ce sont ses épreuves combinées à elle. Et elle affiche de gros points à la poutre, "l’exercice, après les barres, dans lequel j’investis le plus d’énergie", au saut et au sol également. Au niveau mondial, elle s’est d’ailleurs déjà classée à de très belles quatrième (2018) et cinquième (2019) places et elle a le potentiel de reproduire ces résultats aux Jeux.

