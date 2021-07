On a revu le Bastien pré-Covid

On a encore beaucoup parlé de fièvre à Sclessin vendredi. Mais le Covid n’y était pour rien. C’est un autre virus qui perturbe l’été de nombreux clubs chaque année : le mercato. Avec une saison qui reprend tôt en Belgique, il n’est pas rare de revoir en juillet des joueurs qui avaient fait leurs adieux en mai. Mais le transfert n’a pas (encore) suivi comme ils l’imaginaient. Ce qui offre, par exemple, le spectacle d’un Onuachu passé en trois mois du statut de meilleur buteur à celui, nettement moins enviable, de gaspilleur d’occasions. Ou d’un Bongonda incapable de passer son homme, malgré son but. La saison dernière, cette fièvre avait touché Bastien au Standard. Certain de s’en aller après de belles performances, il avait traversé la période Covid à Sclessin comme un fantôme. Il avait mis le masque sur son talent. Face à Genk, on a revu le Bastien d’avant. Celui qui allie technique et grinta. Il n’a pas fait une croix sur un transfert mais il semble enfin avoir compris que ça passerait par ses performances sur la pelouse et pas juste par le choix de son agent. Tous les fiévreux en crampons peuvent en tout cas suivre l’exemple de Siquet, encore scouté par Lille vendredi : le jeune latéral droit a livré un bon match, sans calculer. Et il a ponctué son assist d’un baiser sur le blason. Van den Brom devait être envieux d’une telle mentalité…