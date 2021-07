Plasschaert repousse la pression

Depuis son titre mondial en Laser Radial en 2018, Emma Plasschaert, la première qualifiée du Team Belgium pour ces Jeux olympiques de Tokyo, est cataloguée comme une médaillable en puissance. D’autant que l’Ostendaise a remporté également le test event organisé à Enoshima, la cité côtière japonaise qui accueillera à partir de ce dimanche (12 h), les épreuves de voile. Oui mais voilà, avant d’envisager de succéder à Evi Van Acker, la médaillée de bronze des Jeux de Londres qui est présente au Japon en qualité de directrice technique, Emma Plasschaert tient à rappeler… qu’il s’agit de ses premiers JO !

"Je suis même un peu nerveuse", avoue notre meilleure régatière qui occupe la 1re place mondiale de sa catégorie. "Ces derniers jours, j’ai commencé à trouver que le temps ne passait pas assez vite et c’est bon signe. J’ai vraiment hâte d’y être."

Le site olympique lui convient, elle le sait. "Les conditions y sont très variables. Elles conviennent à des athlètes tout terrain. Il y a pas mal de vagues et personnellement, j’aime plutôt cela, donc c’est un avantage. Le test event organisé il y a deux ans n’était pas forcément représentatif de ce qui se passera ici. C’était important d’avoir pu juger des vents, de l’eau et des courants, et je sais que je ne dois pas avoir peur."

"Un sport assez imprévisible"

Mais Emma Plasschaert souligne que de très nombreuses concurrentes sont susceptibles de monter sur le podium olympique et qu’elle-même a connu des hauts et des bas depuis deux ans. "J’ai beaucoup appris pendant cette période où j’ai tâché d’optimaliser tout ce qui pouvait l’être. Mais je ne me considère pas comme favorite, comme l’était Evi. Si j’étais montée sur le podium aux derniers championnats d’Europe ou du monde, on pourrait dire cela, mais ce ne fut pas le cas. Après l’épreuve test, je l’aurais compris, mais pas maintenant au vu de mes deux dernières années."

Une manière de repousser la pression inhérente à son statut ? Les résultats des prochains jours nous le diront… "La voile est un sport assez imprévisible…"

