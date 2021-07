Proximité, numérique, social… : les grandes lignes du nouveau contrat de gestion de bpost

Après la nomination il y a peu du nouveau CEO de bpost, Dirk Tirez, le Conseil des ministres a approuvé le septième contrat de gestion de bpost, l’opérateur postal historique. Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et couvrira la période allant de 2022 à 2026. "Les entreprises publiques ont le pouvoir et le devoir de montrer l’exemple, notamment en termes de durabilité, de diversité, mais aussi d’accessibilité. Avec le 7e contrat de gestion de bpost, nous ancrons et modernisons de nombreux services de l’entreprise qui sont d’une grande importance pour notre société. Et dans ces développements, personne ne doit être laissé au bord du chemin, que ce soit en termes de fracture numérique par exemple, ou d’accessibilité des personnes en situation de handicap", a précisé dans un communiqué Petra De Sutter (Groen), la ministre en charge des Entreprises publiques et qui a la tutelle sur bpost.

Un réseau modernisé

Mais concrètement que contient ce contrat de gestion qui fixera pour les années qui viennent la feuille de route de bpost ?

D’abord la volonté de continuer à jouer la carte de la proximité : le réseau de bpost qui compte 1 300 bureaux de poste et points poste sur l’ensemble du pays sera maintenu et modernisé pour "répondre efficacement aux nouveaux besoins de notre société". "Chaque citoyen se verra garantir l’accès à un bureau de poste ou à un distributeur automatique de billets dans sa commune", a ajouté Petra De Sutter. Nouveauté par rapport aux contrats de gestion précédents : les banques auront la possibilité de proposer leurs services dans les bureaux de poste. Il est également précisé dans le contrat de gestion que bpost mettra à la disposition des citoyens au moins 350 distributeurs automatiques de billets, et au moins un distributeur automatique dans les communes où aucun autre dispositif n’est disponible.

Accompagnement numérique

Autre axe de ce nouveau contrat de gestion : la numérisation. Ainsi, 10 % des bureaux de poste seront transformés en "digihubs" ou "guichets numériques" pour une période d’essai de deux ans et demi. "Ces bureaux de poste proposeront un accompagnement au numérique, par exemple pour constituer un dossier, contester une amende, faire une demande d’abonnement de transport en commun, ou d’autres démarches nécessitant une authentification en ligne. Si les résultats du projet pilote sont positifs, le service sera élargi", précise encore le cabinet de la ministre compétente. Objectif : rester un "point de contact humain et physique" avec la partie de la population la plus vulnérable aux évolutions numériques.