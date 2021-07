Quinze mille Verviétois à la recherche d’un logement

À la suite des inondations, ce sont plus de 15 000 personnes qui cherchent un logement uniquement sur la ville de Verviers ! Les autorités communales et le CPAS font leur maximum pour tenter de reloger les personnes, mais le travail est colossal.

"Pour l’instant, entre 130 et 140 places sont activées alors qu’entre 10 000 et 15 000 personnes cherchent un nouveau logement", indique Malik Ben Achour, député PS et conseiller communal. "La Ville s’active. La Croix-Rouge m’a contacté pour me dire qu’ils avaient 86 lits à disposition. Un entrepreneur local, propriétaire d’une ancienne maison de repos, m’a signalé qu’il allait mettre à disposition entre 40 et 50 lits." Le dispositif d’urgence sociale a été mis en route. "Il y a des logements d’urgence qui sont disponibles, mais ce n’est évidemment pas assez." Des mesures drastiques vont être prises…

"La volonté de la Ville, c’est de commencer des réquisitions. Les bâtiments frappés d’une taxe pour inoccupation pourraient être réquisitionnés, tout comme les maisons dans des nouveaux lotissements qui n’ont pas encore été vendues. On ne mesure pas l’ampleur de la catastrophe. La Deuxième Guerre mondiale n’a pas provoqué autant de dégâts dans la ville."

Malik Ben Achour a des doutes sur la gestion de ces inondations. "La question est de savoir si l’on a été victime d’une catastrophe naturelle. La Wallonie a dû subir des crues et nous, à Verviers et dans la région, nous avons dû subir les effets d’un tsunami. Il y a eu deux vagues. Que s’est-il passé au barrage d’Eupen ? Ils ont lâché les eaux, mais est-ce qu’il n’y avait pas d’alternative ? On aurait mieux géré si on avait anticipé. Des instituts européens de renom avaient transmis les bons chiffres dès lundi. Je veux que l’on reconstitue ce qu’il s’est passé au barrage d’Eupen. Il y a potentiellement un scandale énorme. Je ne dis pas qu’il y avait la volonté d’inonder la vallée de la Vesdre. Mais il y a eu à tout le moins des erreurs de calcul ou un manque de communication qui ont amené ce désastre."

Sarah Rasujew