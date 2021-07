Le bourgmestre de Coxyde persiste et signe

Chiffres. La commune de Coxyde compte quelque 14 800 secondes résidences, alors qu’il n’y a que 11 500 résidences principales. En 2019, la taxe des secondes résidences (968 euros pour un studio, 1 168 euros pour tous les autres types de biens) a rapporté près de 14 millions d’euros à la commune, soit 30 % de son budget annuel. Et cela ne va pas s’arrêter là : par à-coups successifs, elle doit atteindre 1 289 euros en 2025.

Communiqué. La commune voit dès lors d’un très mauvais œil l’action lancée par Test Achats. Dans un communiqué, elle note que "la Belgique n’a pas de jurisprudence en la matière" , que "les jugements et arrêts du passé ne concernent que les parties impliquées dans ces procédures" et que les règles en matière de fiscalité locale autorisent les communes à taxer les secondes résidences. Cette taxe, le bourgmestre de la cité balnéaire la juge essentielle pour conserver une commune viable et renforcer la vie sociale. "Nous épuiserons toutes les voies de recours, jusqu’à la Cour de cassation", menace-t-il.

Idée… saugrenue. Son idée serait d’ailleurs de convaincre les propriétaires de louer leur résidence secondaire à des personnes qui l’habiteraient de façon permanente, au premier rang desquelles de jeunes ménages qui n’ont pas les moyens d’acheter tant "les secondes résidences exercent une forte pression sur le marché du logement et font grimper les prix".