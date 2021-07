Rio 2016, le début d’une autre histoire

Évocation David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

À chaque fois que son regard se porte sur ces anneaux olympiques omniprésents sur les sites qui accueillent l’événement, il replonge cinq ans en arrière. Avec énormément d’émotion. Le 6 août 2016, Greg Van Avermaet devenait champion olympique. La consécration pour le sympathique Waeslandien, qui n’a jamais renié son attachement à cette épreuve que son papa, Ronald, avait déjà disputée en 1980. Il n’a strictement rien oublié de la conquête de cette médaille d’or accrochée à l’un des murs du salon familial.

Ce jour-là à Rio, tout s’est déroulé comme dans un rêve. Le scénario parfait. Pour finir par s’imposer dans un sprint à deux face à Jakob Fuglsang, avant de monter sur la plus haute marche du podium et de chanter La Brabançonne dans le décor idyllique de Copacabana.

"Je n’échangerais cette victoire pour rien au monde. Pas même le Tour des Flandres", assène-t-il, plus détendu que jamais à quelques heures de participer pour la troisième fois à la grand-messe du sport.

Ce titre représente beaucoup pour lui

Si "Golden Greg", comme on le surnomme depuis son numéro de Rio, classe ce succès au-dessus de tous les autres, c’est parce que celui-ci a quelque peu modifié son quotidien.

"Il n’a pas changé l’approche de mon métier, ni ma manière d’aborder une course. Mais, grâce à lui, j’ai pris une autre dimension. Ça a été la première grande victoire de ma carrière."

Les mois précédant son couronnement, il avait, pourtant, déjà cueilli quelques beaux bouquets (une étape du Tour de France, Tirreno, Het Nieuwsblad).

"J’étais dans une bonne spirale", se souvient-il. Son récital brésilien lui ouvrit d’autres portes, à commencer par celles de la renommée. "Quand tu embrasses une carrière de coureur, tu ne te dis pas que tu veux, un jour, être champion olympique. Ce n’est pas le but premier d’un cycliste. Mais, petit à petit, cette ambition croît en toi. Après Rio, j’ai pu me rendre compte à quel point une médaille d’or aux Jeux olympiques a une valeur aux yeux de tous. Il ne s’agit pas que de vélo, là, mais d’une projection sur tous les sports. Le retentissement est très grand. On m’a beaucoup plus parlé de mon sacre de 2016 que de ma victoire à Paris-Roubaix, qui est, pourtant, un monument."

Le début d’une fabuleuse série

Sportivement, Van Avermaet surfa sur la vague et connut une année 2017 exceptionnelle avec des succès, entre autres, à Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem ou encore au GP de l’E3. "Je ne sais pas à quel point mon titre olympique m’a aidé à enchaîner les bons résultats. Cela dit, il est évident que l’or de Rio a eu un impact sur ces performances. Et puis, mon statut au sein du peloton a changé. Je pense avoir gagné beaucoup de respect ce jour-là. Les courses qui ont suivi, je voyais que les coureurs me regardaient un peu autrement. Ils faisaient davantage attention à moi, alors que mes équipiers me protégeaient plus. J’ai toujours eu confiance en moi, mais, après ça, les autres ont plus cru en moi, également. Et j’ai aussi eu la bonne idée d’aller m’imposer à Montréal presque dans la foulée des Jeux."

Champion olympique durant cinq ans

Pandémie oblige, le coureur d’AG2R aura donc été champion olympique durant cinq ans. "Ce n’est qu’une anecdote à laquelle je n’attache aucune importance. J’aurais largement préféré remettre mon titre en jeu il y a douze mois, sans toute cette misère. La seule chose qui a de la valeur à mes yeux, c’est d’avoir pu remporter cette épreuve et de constater à quel point c’est fort. Franchement, que c’est beau de gagner cette course !"

Un tout autre rôle cette fois

Ce samedi, le taulier du quintet belge va assumer un rôle différent. "Je suis réaliste : je n’ai plus les jambes d’il y a cinq ans. En outre, je n’ai pas pu me rassurer au cours du Tour de France. C’est donc normal que je sois ici dans un tout autre rôle, pour aider nos deux leaders, qui, eux, peuvent briguer une médaille. Si je suis prêt à porter les bidons pour Remco et Wout ? Disons qu’ils peuvent me demander ce qu’ils veulent (rires). Je vais essayer d’être le relais du sélectionneur au sein de la course. C’est pour ça aussi que je suis là."

À 36 ans, il a toujours le même enthousiasme. "Nous avons un groupe plus fort qu’à Rio. Je suis très content d’être de la partie. Cela reste un immense honneur. Je me suis battu pour pouvoir faire partie de cette sélection et avoir la possibilité d’aider l’équipe belge à défendre mon titre. Prendre part à un tel événement reste gravé à tout jamais dans ta mémoire." Surtout quand on s’y est imposé.