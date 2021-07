Salaires en hausse pour les militaires, policiers et fonctionnaires ?

Le gouvernement fédéral travaille à une hausse des salaires des militaires, des policiers et des fonctionnaires fédéraux. Une première négociation a eu lieu il y a une dizaine de jours et il a été décidé de la renvoyer au conclave budgétaire d’octobre.

Vendredi, le SLPF-Défense a publié un communiqué au picrate contre la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). "Nous apprenons […] que le dossier de revalorisation des salaires des militaires […] risquerait de ne pas voir le jour au 1er janvier 2022 tel qu’annoncé. [ …] Si le dossier devait ne pas être mis en vigueur tel que négocié, nous mettrons en cause la responsabilité de la ministre de la Défense et envisagerons des actions." Mme Dedonder et les syndicats avaient conclu un accord pour aligner les rémunérations des militaires sur celles des policiers d’ici 2024 (fin de la législature). Pour certains, on parle d’une revalorisation de plusieurs centaines d’euros par mois.

"Le dossier a été présenté au gouvernement avant l’été, comme s’était engagée à le faire la ministre de la Défense ", a réagi son cabinet, vendredi. "Suite à cette présentation, des remarques ont été formulées et les discussions ont débuté. Celles-ci reprendront à la rentrée." Selon plusieurs sources gouvernementales, il est encore possible que l’entrée en vigueur de la réforme ait lieu en janvier 2022.

L’appétit des policiers

Mais qu’est-ce qui bloque ? Entre autres, l’impact de la revalorisation sur la péréquation des pensions (les pensions actuelles seront recalculées sur base des nouvelles grilles salariales), dixit le SLFP. Mais le problème est en fait plus large. Selon des sources bien introduites, l’augmentation promise aux militaires a aiguisé des appétits, en particulier au sein la police. La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), est ainsi arrivée avec des demandes de revalorisation pour les policiers. En parallèle, la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen), négocie un accord sectoriel pour les fonctionnaires fédéraux, là aussi avec son lot de revalorisations.

À rythme de croisière, on parle d’un coût de 150 millions d’euros par an pour la Défense, de 200 millions pour la police et de 300 pour la fonction publique. Montants auxquels il faut ajouter l’impact sur les pensions. Au total, on avoisinerait le milliard d’euros. Ces chiffres ne sont pas confirmés, mais ils donnent un aperçu de l’enjeu budgétaire.

L’avantage de la ministre Dedonder, c’est qu’elle a l’accord de gouvernement pour elle, qui prévoit d’améliorer l’attractivité de l’armée. Rien n’est acquis pour personne. Le conclave devra trancher.

Antoine Clevers