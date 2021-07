Sclessin devra se contenter d’un point après en avoir longtemps espéré trois

D1A Que ça fait du bien. Revoir du public. Revoir un stade qui vibre. Revoir des supporters qui chantent. Rien que pour ces images et ces sensations, on est content d’avoir pris place dans les travées de Sclessin ce vendredi soir.

Après presque un an sans son douzième homme, le Standard a pu bénéficier du soutien de 7 850 personnes (jauge maximale autorisée en fonction des bulles de 8), ce vendredi soir en ouverture de la Pro League. Et ça a fait beaucoup de bien aux joueurs liégeois.

On n’ira peut-être pas jusqu’à écrire que sans l’appui de ses fans, les Rouches n’auraient pas résisté aux premiers et nombreux assauts limbourgeois, qui se sont créé les plus belles occasions de la rencontre durant une heure de jeu. Mais ça a sans doute contribué à blinder la défense liégeoise. Et à booster Arnaud Bodart, auteur d’un excellent match devant le talentueux et déjà bien rodé mais dans un premier temps inefficace quatuor limbourgeois composé d’Onuachu, Ito, Bongonda et Mike Trésor.

Offensive après le repos

Le soutien de son public a aussi aidé le Standard à changer de visage. Et à troquer l’approche très défensive de la première période par un visage plus séduisant, plus offensif, plus percutant. Ce qui s’est matérialisé par un but du capitaine Kostas Laifis, auteur de la première réalisation de la Pro League 2021-2022 de la tête, sur un corner parfaitement tiré par Hugo Siquet.

Mais les Liégeois ne sont pas encore totalement guéris. La preuve : ils n’ont pas gagné. Car Theo Bongonda a été à la conclusion d’une très belle action collective en fin de rencontre. Qui vient ternir un tableau qui était peut-être un peu trop parfait, entre une jeunesse défensive rassurante, un milieu à trois qui a tout donné et un duo Klauss-Muleka qui n’a rien perdu de sa complémentarité durant l’été.

Mais même s’il n’a pas gagné, le Standard a rassuré. Les applaudissements nourris du public lors du tour d’honneur des joueurs en sont la preuve. Les fans liégeois garderont tout de même un bon souvenir de leur retour au stade, qu’ils ont très longtemps attendu, car ils ont vu un bon match. Et nous aussi. Ces soirées au stade nous avaient manqué. Vivement les prochaines.

Maxime Jacques