Se préparer à des jours plus difficiles

Analyse Georges Séverin

La Bourse de Bruxelles a connu une semaine en deux temps, avec un début marqué par les craintes quant à la propagation du variant Delta dans de nombreux pays occidentaux et par l’annonce d’un relèvement timide des quotas de production de l’Opep. Après avoir reculé de 6 % sur la séance de lundi, le baril de Brent s’est toutefois rapidement repris durant le reste de la semaine, et affiche encore une progression de 42 % depuis le début de l’année.

Un plus haut depuis 2007

La seconde partie de la semaine a été davantage influencée par les bons résultats semestriels et par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui a opté pour un maintien du cap et un soutien inconditionnel à l’économie. Dans ce contexte, l’indice Bel 20 a rapidement digéré les inquiétudes de la séance de lundi pour enchaîner les progressions et terminer sur une performance hebdomadaire positive: l’indice vedette s’affichait même vendredi à la clôture à 4 230,56 points, soit son plus haut niveau depuis 2007. Dans un contexte relativement pauvre en nouvelles d’entreprises, pratiquement tous les pensionnaires de l’indice ont enregistré des hausses hebdomadaires.

Pour Bert Flossbach, cofondateur de Flossbach von Storch, "les banques centrales ont probablement compris qu’un redressement des taux d’intérêt digne de ce nom n’est plus probable, car les dommages collatéraux seraient tout simplement trop importants", notamment sur les prix de l’ensemble des grandes classes d’actifs (actions, obligations, immobilier), et serait même de nature à fragiliser le système bancaire dans son ensemble. "Aucun banquier central ne veut prendre ce risque."

Il estime que les économies occidentales se rapprochent lentement de la situation japonaise, où 39 % de la dette nationale totale est déjà détenue par la banque centrale. "Ce mode de financement, qui fait penser à une pyramide de Ponzi, où les gains perçus par les anciens participants au jeu sont payés par les nouveaux venus, est habilement dissimulé en utilisant les banques centrales comme intermédiaires." Il conclut en soulignant que, après des décennies de soutien de la part sa banque centrale, le Japon peut aujourd’hui financer une dette nationale d’environ 260 % du PIB à un coût pratiquement nul, et n’a jusqu’à présent subi aucune perte de confiance sérieuse dans la valeur de la monnaie. "Il s’agit malgré tout d’une facture que les générations futures devront payer, même si elle nous semble aujourd’hui si naturelle et inoffensive."

En dehors du Bel 20, la semaine a été marquée par la forte progression de Celyad Oncology, après la tenue mardi dernier d’un webinar consacré aux différentes en développement dans le portefeuille, des annonces qui ont été généralement bien accueillies par les analystes. Le titre a terminé la semaine sur une progression de 8,3 %.

À l’inverse, Barco a continué d’être pénalisé par l’annonce de ses chiffres semestriels, avec un recul hebdomadaire de plus de 5 %. Si le carnet de commandes a bien progressé durant les premiers mois de l’année, les activités liées aux entreprises - et notamment le système de vidéoconférence Clickshare - continuent de traîner la patte. L’annonce d’un changement de CEO a également contribué à la morosité sur le titre, en raison notamment des spéculations quant aux souhaits du nouvel homme fort du groupe, Charles Beauduin, qui pourrait vouloir combiner Barco avec Van de Wiele, une autre société qu’il contrôle et qui est active dans les applications pour l’industrie textile. Le manque de complémentarité entre les deux activités pourrait impacter la valorisation du groupe. En devenant une sorte de holding, la valorisation subirait vraisemblablement une décote par rapport à sa valeur d’inventaire.

Agenda

La semaine à venir sera riche en résultats de sociétés, avec notamment (au niveau belge) une grande partie des composantes du Bel 20 (Cofinimmo, AB InBev, UCB, Solvay, Elia, ArgenX, Telenet, GBL, Umicore, WDP, Proximus, Melexis) mais également un grand nombre de moyennes capitalisations (Befimmo, Ontex, Bekaert).