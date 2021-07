Un passage à niveau va être définitivement fermé

Infrabel a décidé de fermer plusieurs passages à niveau en indiquant qu’il s’agit de mesures qui, d’après l’opérateur, visent notamment à diminuer le risque d’accidents à certains endroits.

C’est ainsi que sur la ligne Mons-Tournai, le passage à niveau situé à hauteur de la rue Robert Lelong à Brasménil va bientôt être définitivement fermé. Les riverains ne sont évidemment pas ravis, loin de là, d’autant que cette rue est utilisée par exemple par les cyclistes et les joggeurs. Les autorités communales sont conscientes du problème.

30 personnes chaque jour

"Infrabel était venu vers nous avec plusieurs demandes sur l’entité, explique le bourgmestre, Vincent Palermo. La commune n’a pas pu rendre d’avis consultatif. Au final, il n’y aura que le passage à niveau de Brasménil qui sera supprimé. Néanmoins, une telle fermeture pose des problèmes au niveau de la mobilité douce, que nous entendons favoriser, mais également en termes d’accès à des terres agricoles. D’après une étude, il s’avère que 30 personnes passent chaque jour à cet endroit, ce qui n’est tout de même pas rien. Maintenant, suite à la fermeture de ce passage à niveau, les services de la Poste seront obligés d’emprunter une autre voirie, la rue d’Arondeau, qui n’est pas du tout faite pour recevoir un tel charroi."

Vincent Palermo s’est aussi exprimé au sujet du passage à niveau situé à Péruwelz, cette fois au croisement de la rue de la Buissière et de la rue de la Verrerie. Depuis plusieurs années déjà, les automobilistes ne peuvent plus emprunter ce passage à niveau, dont le franchissement a été interdit via la pose de blocs de béton. "Nous avons demandé à Infrabel une véritable sécurisation de l’endroit et cela prendra la forme d’un passage sous voies qui sera aménagé en conséquence", précise le bourgmestre péruwelzien.G. Dx