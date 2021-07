"Un tirage catastrophique"

Avant le tirage au sort, on pouvait parler d’espoir de médaille pour le tennis. Là, la situation s’est fortement compliquée

1 "En simple, Mertens a déjà réalisé des exploits"

"Soyons honnêtes, personne ne comptait sur Alison Van Uytvanck, qui est déjà contente d’être là. Elle n’avait aucune chance de prendre une médaille. Pour Mertens, l’espoir existait. Elle a un très mauvais tirage. Ses deux premiers tours ne sont pas simples (Alexandrova et Podoroska). Ensuite, Swiatek, c’est très solide. Si elle devait passer, Osaka n’est pas un cadeau même si elle n’a plus joué depuis Paris."

2 "Pourquoi n’ont-elles jamais joué à deux avant Tokyo ?"

"À cause de Van Uytvanck, qui ne joue pas de double, la paire belge n’est pas tête de série. Mertens et Van Uytvanck évitent une tête de série au premier tour. Suarez Navarro-Muguruza est jouable. Ensuite, elles jouent comme une paire japonaise qui a l’habitude de jouer et de gagner des grands tournois à deux. Je ne comprends pas pourquoi Mertens et Van Uytvanck n’ont pas essayé de jouer au moins un tournoi à deux cette année. Elles n’ont même pas joué un double en Fed Cup. En double, il faut des automatismes. Cela ne se construit pas en quelques jours. Alison possède des qualités. Elle sert bien. Elle est douée à la volée, mais elle n’est pas une joueuse de double. Si elles vont au 2e tour, les Belges seront face à un mur. Non, je ne crois pas du tout qu’elles ramèneront une médaille. Elles n’ont aucun repère à deux. En réalité, on n’a aucune idée de ce qu’elles peuvent réaliser. C’est peut-être un atout."

3 "Osaka est très attendue"

"Avec Naomi Osaka, nous sommes dans le flou vu qu’elle n’a plus joué depuis Roland-Garros. Elle est restée très silencieuse. Elle sera attendue. Au Japon, sur surface dure, elle peut évidemment être redoutable. Elle entame aussi une grande réconciliation avec la presse."

4 "Djoko, attention à Rublev"

"Djokovic est en mission à Tokyo. Je ne vois personne qui pourrait le battre. Il a déjà participé à trois JO. Il ne lui manque plus qu’une médaille d’or. Je mets ma main au feu qu’il sera plus qu’à 100 % pour atteindre cet objectif. Sa moitié de tableau est très dégagée, mais il devra se méfier de Rublev. En demi-finale, il devrait retrouver Zverev. Il évite la moitié de Tsitsipas et de Medvedev. Mentalement, il est trop fort. À Wimbledon, il s’est contenté d’accélérer aux bons moments. Il est en démonstration."

Th. V.