Une inondation qui marque la fin d’un style de vie en bord d’Ourthe ?

La bourgmestre d’Esneux, Laura Iker, nous le confiait voici quelques jours : s’il est compliqué de donner un avis global sur la reconstruction des habitations dans les zones inondées, sinistrées, la commune a toujours tenté d’éviter de délivrer des permis dans ces zones sensibles. Suite aux inondations, dès lors, qui ont touché tout le centre d’Esneux et de Tilff notamment, on se référera au plan de secteur mais on agira aussi au cas par cas… Ce qui, pour le cas des campings permanents, signifie sans doute leur disparition.

En effet, si les autorités locales ne peuvent pas encore confirmer cette information, il semble logique, légal, est-on même tenté d’écrire, que l’autorisation de reconstruire dans les campings permanents ne sera pas délivrée, zone inondable oblige.

Deux cents habitants

Pour rappel, plusieurs campings permanents jalonnent la vallée de l’Ourthe à Esneux, de Fêchereux à Tilff en passant par Hony et Méry. Le domaine de l’Aval de l’Ourthe et celui de Méry en font partie et, ici, au total, ce sont 200 habitants permanents qui résident et qui vivent depuis des années… au gré des flots. Habitués des crues, ils nous confiaient au lendemain de la catastrophe n’avoir jamais vécu pareil drame. Certains habitants vivent ici depuis plus de trente ans.

"Habituellement, nous avons notre baromètre avec cette prairie située en amont", nous confiait Christian. "Dès qu’il y a de l’eau dedans, il faut partir." Cette fois, pourtant, l’eau a surgi de tous les côtés et a même dépassé la route séparant les campings des habitations "classique s" . Les dégâts sont colossaux : "Il ne reste plus rien", confirme la bourgmestre d’Esneux. "Seuls deux chalets sont encore debout (NdlR : ceux ayant des fondations en "dur") mais nous craignons déjà pour leur stabilité. Oui, il y a peu de perspectives de voir ces domaines renaître..." L’inondation du siècle aura-t-elle signé l’arrêt de mort d’un style de vie en bord d’Ourthe ? Probablement…

La moitié de la population concernée

Une ordonnance anti-pillage à Esneux, l’appel à l’armée lancé par la bourgmestre Laura Iker, des renforts de la police fédérale… la situation à Esneux, dévastée par l’Ourthe de Poulseur à Tilff en passant par Esneux, Fêchereux, Hony et Méry, est particulièrement interpellante. C’est ici un véritable tsunami qui a ravagé tout le fond de vallée, emportant non seulement les campings permanents, mais ravageant aussi bon nombre d’habitations. "Au total, ce sont 3 500 habitations qui ont été inondées", nous confirmait la bourgmestre de l’entité. À Esneux même, l’eau a totalement immergé la rue de la Station, du jamais-vu. À Tilff, si l’ancien pont avait toujours été en place, il aurait été totalement submergé. "Nous avons explosé les plafonds de l’inondation de 1920." Avec ces 3 500 habitations sinistrées, c’est plus d’un Esneutois sur deux qui est touché. Des centaines d’habitants devront être relogés.

Marc Bechet