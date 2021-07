Une nouvelle enquête débute sur de possibles crimes de guerre

Navi Pillay, l’ex-Haute commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, présidera la commission d’enquête internationale sur les crimes de guerre supposés durant le bref conflit entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza en mai dernier. Le Conseil des droits de l’homme de l’Onu avait adopté le 28 mai une résolution créant cette commission "indépendante et permanente" pour mener ses investigations non seulement dans les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, mais aussi en Israël.

Du 10 au 21 mai, les raids aériens israéliens avaient tué au moins 254 Palestiniens - des militants armés pour la plupart selon Israël, des civils dont 66 enfants selon le Hamas au pouvoir - tandis que les milliers de roquettes tirées par les groupes islamistes avaient provoqué la mort de douze Israéliens. Cet épisode, considéré comme le plus violent depuis la guerre de 2014, avait suivi des provocations entre juifs et arabes à Jérusalem-Est et dans plusieurs villes d’Israël.

Quel mandat a reçu cette commission d’enquête ?

L’enquête doit permettre d’établir les faits, de collecter des preuves et d’autres éléments qui pourraient être utilisés dans le cadre de poursuites judiciaires et, dans la mesure du possible, identifier les responsables afin qu’ils puissent être jugés. La portée de la résolution créant la commission d’enquête dépasse toutefois largement le cadre du récent conflit. Le texte demande en particulier que la commission étudie "toutes les causes profondes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris les discriminations et la répression systématiques fondées sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse".

Quelles sont les autres procédures en cours ?

L’enquête sur le conflit de mai 2021 s’ajoute à celle annoncée en mars par la Cour pénale internationale (CPI). Cette dernière va se concentrer sur les violations du droit international commises depuis la guerre de l’été 2014 entre les mêmes protagonistes. Ainsi, les bombardements de l’armée israéliens sur les zones densément peuplées et sur des bâtiments civils situés dans la bande Gaza peuvent constituer des crimes de guerre. En outre, le tir par le Hamas et d’autres groupes palestiniens de roquettes vers Israël sont en contravention avec le droit international humanitaire. La CPI devrait également prendre en compte les violences lors des manifestations palestiniennes organisées entre 2018 et 2019 le long de la frontière Gaza-Israël dans le cadre de la Marche du retour. De nombreux civils qui y participaient avaient été la cible de tirs de l’armée israélienne. Plus largement, l’occupation des Territoires palestiniens (Cisjordanie, Golan) et leur colonisation depuis plusieurs décennies par Israël sont constitutives d’une violation continue du droit international.

Comment réagissent les protagonistes à ces enquêtes ?

L’État hébreu, qui n’est pas membre de la CPI à la différence de l’Autorité palestinienne qui l’est devenue en janvier 2015, prétend que ces enquêtes entendent punir Israël tout en dédouanant les groupes armés palestiniens. "Sans surprise, l’objectif de ce mécanisme consiste à pointer les violations israéliennes, tout en blanchissant les crimes commis par le Hamas, une organisation terroriste dans la bande de Gaza", a réagi jeudi la mission d’Israël aux Nations unies. Alors même que l’enquête portera sur les crimes supposés commis tant à Gaza qu’en Cisjordanie et en Israël. Celui-ci refuse de coopérer, considérant être dans son bon droit de viser les groupes terroristes qui lancent des projectiles vers son territoire.Vincent Braun