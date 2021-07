Vacances, j’oublie tout 1/6

Série été La crise du Covid a modifié pas mal de choses dans nos vies. Parmi elles, notre manière de voyager et de prendre des vacances. Mais qu’en est-il des patronnes et patrons des entreprises de notre pays ? Que représentent les vacances pour eux ? Se déconnectent-ils totalement en congé, en prennent-ils souvent ? Où partent nos CEO ? Qu’aiment-ils faire ? Sont-ils plus accros aux sports, à la découverte, à des moments de détente en famille ou avec des amis ? Dans cette seconde série d’été, La Libre Éco vous propose de découvrir certains secrets des CEO belges. Première escale : Jean-Paul Philippot, le patron de la RTBF, nous emmène sur son voilier. R. Meu.