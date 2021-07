Effondrements de Bernar Venet

L’hypothèse de la gravité Art actuel Où Louvre-Lens, 99, rue Paul Bert, 62300 Lens. www.louvrelens.fr et 00.33.3.21.18.62.62 Quand Jusqu’au 10 janvier 2022. Pavillon de verre et espace alentour. Entrée gratuite. Très beau catalogue.

Un anniversaire se célèbre dans une certaine allégresse. Ce qui n’exclut pas que le célébré y mette largement du sien. Nous étions sur place pour la mise en équation des lourdes poutrelles en acier corten qui emplissaient, au sol, tout l’espace imparti à leur érection selon une suite logique de disposition à travers l’espace.

Un imbroglio immense sur un sol qui n’en revenait d’être à ce point soumis à des variations de poids insensibles aux infrastructures (quoique). Des ouvriers, les siens, attentifs aux desiderata du maestro, des élévateurs circulant entre les masses au sol, des jeunes femmes qui nettoyaient les taches imbriquées dans la rouille extérieure des masses à terre. Masses qui feraient rugir de détresse tout qui voudrait en déplacer la moindre à mains nues. Le chantier n’était point affaire de rigolo.

Il en faudrait davantage à Venet pour lui faire perdre le sens du Nord en bon sudiste qu’il est. L’œil à tout, l’énergie explosive, de directive en directive, Bernar Venet domptait l’espace d’un œil assuré.

Dans la mesure même de l’ouvrage - corps et biens - investi pour que l’œuvre soit, et le soit en maîtresse pièce à conviction d’un art qui voit grand, loin et large, Venet n’est pas, ne sera jamais, l’industrieux qui règle un de ses monuments au bout de son crayon. Venet va au charbon, mine accorte mais volonté de fer. Il guerroie avec la matière, les matériaux et l’espace. Il est partie prenante de son combat avec la nature, même si celle-ci, parfois, lui en fait voir de toutes les couleurs.

110 pièces, 180 tonnes

Des lignes droites, des lignes indéterminées, des courbes, des angles. 110 pièces aux apparences démesurées pour 110 tonnes à répartir de telle sorte que l’ensemble tienne et la distance et se fonde, harmonieux, tonique, dans le champ visuel de spectateurs éberlués par pareille présence solaire.

"Un artiste, nous disait-il, doit toujours repousser ses limites, se remettre en question et, dans mon cas, remettre en question la sculpture." Et d’ajouter : "Au Muy, chez moi, je vais placer des arcs qui se soutiennent l’un l’autre avant que le tout s’écroule en cascade sous l’impulsion d’une grue. Une manière pour moi de rendre le travail complètement aléatoire, dans le désordre et l’incontrôlé." Et l’artiste, soudain méditatif autant qu’ironique pour plaisanter : "Que ne suis-je un peintre d’aquarelles !"

Toujours du neuf

Bernar Venet n’entend pas ronronner et à ceux, celles, qui lui reprocheraient de tourner en rond autour de ses cercles, ses lignes, nous voudrions dire, sans les alarmer, que ce qui pousse Venet en avant, c’est l’idée et la conviction de concevoir d’autres formules de lignes ou cercles spatiaux dans des environnements invariablement différents des précédents.

Contrairement aux apparences, il n’est pas simple du tout d’installer ces Effondrements… "Il y faut de la concentration et, en même temps, il faut que le tout apparaisse naturel…"

"L’hypothèse de la gravité" est une exposition monographique de Bernar Venet, artiste on ne peut plus contemporain. Avec lui, grâce à lui, une œuvre monumentale envahit les 1000 m2 du lumineux Pavillon de verre du Louvre-Lens et reconfigure le paysage intérieur et extérieur du musée.

Avec lui, ici, "la matière n’est plus régie que par les forces de la nature : les motifs industriels sont agencés de manière désordonnée au point de rappeler l’organisation spontanée du végétal". Et tout est énergie, luxe et volupté.

Et cette installation, tout aussi improbable que tant de choses qui tapent dans l’œil par leur urgence hors du temps, répond, à sa façon, à la Galerie du Temps, en laquelle se déploient cinq mille ans d’art à travers temps et espace. C’est grandiose !Roger Pierre Turine