Alderweireld s’envole pour le Qatar

L’officialisation ne devrait tomber que ce lundi mais la nouvelle n’a probablement pas fait sourire Roberto Martinez. Toby Alderweireld va s’engager pour trois saisons au Qatar avec le Al-Duhail SC.

Le défenseur belge, arrivé samedi à Doha pour acter le transfert, passe donc de la Premier League, l’un des championnats les plus relevés, à la Qatar Stars League, une compétition dont le niveau pourrait être comparé à celui de la D1B belge mais qui permet évidemment d’obtenir un salaire très attractif.

Malgré la force financière parfois infinie de clubs dirigés par de riches familles, les équipes de la Qatar Stars League ne peuvent pas aligner plus de quatre joueurs étrangers (trois internationaux et un Asiatique). Ce qui réduit considérablement le niveau, même si bon nombre d’étrangers ont par la suite reçu la double nationalité.

Se pose donc forcément la question de l’avenir chez les Diables rouges pour Toby Alderweireld. D’autant plus que la concurrence ne va cesser de grandir dans les prochains mois avec l’émergence de plusieurs jeunes défenseurs amenés à prendre la relève, comme Zinho Vanheusden (Genoa) ou Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) qui évolueront dans des compétitions bien plus importantes.

Comme Vermaelen

En plus de jouer dans une ligue bien moins huppée, l’Anversois sera écarté de la médiatisation européenne et des yeux de Roberto Martinez. Un problème qui rappelle évidemment le cas de Thomas Vermaelen, parti au Japon. L’ancien défenseur du Barça a prouvé lors du dernier Euro que, malgré ses 35 ans et son choix de poursuivre sa carrière dans un championnat plus faible, il était toujours capable de proposer un excellent niveau de jeu.

À 32 ans, Toby Alderweireld pourrait faire de même. D’autant plus que Roberto Martinez le connaît par cœur et l’adore. Il est d’ailleurs le joueur qu’il a le plus utilisé depuis son arrivée : 52 matchs et 4 672 minutes de temps de jeu. Il devance largement Courtois (4 230 minutes) et Vertonghen (4 195 minutes).

Simon Hamoir