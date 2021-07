Bièvre La foudre provoque un problème électrique et un incendie

Un incendie s’est déclaré ce samedi en début de matinée dans un bâtiment de la rue de la gare, à Bièvre. Plusieurs postes de pompiers se sont rendus sur place pour venir à bout des flammes : Gedinne avec une autopompe et une citerne, Vresse-sur-Semois avec une auto-échelle et Beauraing avec une citerne et un officier. Selon le porte-parole des pompiers de la zone Dinaphi Patrice Liétart, la maison a été frappée par la foudre, ce qui a engendré un problème électrique à l’origine de l’incendie. Aucun blessé n’est à déplorer. S.M