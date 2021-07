Équitation Alvarez Moya prend la tête du Global

À quelques jours du début des épreuves de saut d’obstacles à Tokyo, la 8e étape du Global Champions Tour figurait encore au programme des meilleurs cavaliers mondiaux. Disputée à Berlin, elle a vu Sergio Alvarez Moya s’imposer dans le Grand Prix (1 m 60) avec Alamo. L’Espagnol a pris la mesure de ses six concurrents au barrage pour signer son 1er succès de la saison et en profiter pour prendre la tête du classement général du circuit. L’Allemand Marcus Ehning et le Français Kevin Staut ont terminé 2e et 3e. En l’absence de Niels Bruynseels, Pieter Devos, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet (JO), la meilleure performance belge était signée par Nicola Philippaerts (Katanga v. H Dingeshof), 10e. Ch.S.