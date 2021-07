Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Nippon Budokan, 19 h 44. Uta Abe, Amandine Buchard, Odette Giuffrida et Chelsie Giles montent sur le podium olympique. En zone mixte, les images de la cérémonie défilent sur plusieurs écrans de télévision. Derrière des barrières de sécurité, Charline Van Snick (-52 kg) a les yeux rougis rivés sur l’événement. Sa voix tremble : "C’est dur de voir ça…"

À peine remise du choc reçu à la tête pendant sa finale de repêchages, la Liégeoise, éliminée aux portes du combat pour le bronze, ne peut cacher sa déception.

"J’étais venue pour une médaille et je repars sans rien", souffle la médaillée de bronze des Jeux olympiques 2012. "Ce n’est pas facile à vivre. Du tout."

"Sur des détails"

Évacuée sur un fauteuil roulant à l’issue de son dernier combat, la Belge - qui n’a pas subi de "traumatisme important" mais doit toutefois passer quelques examens de santé complémentaires - devra "prendre du temps pour digérer" sa 7e place. Et ce, d’autant que la Belge a montré un excellent visage sur les tapis du Nippon Budokan. "Je suis frustrée car j’ai montré de bonnes choses pendant toute la journée", déplore la 7e mondiale qui a poussé dans leurs retranchements les deux médaillées de bronze de la compétition. "Ce qui m’arrive est dur à accepter pour le moment car j’ai fait de gros efforts pour être encore plus active et agressive que lors de mes dernières sorties…"

Arrivée à Tokyo avec de grandes ambitions, malgré une préparation perturbée, entre autres, par une blessure sérieuse à la cheville droite encourue en février à Tel Aviv, Charline Van Snick aura donc flirté très longtemps avec la médaille. Très concentrée, le fer de lance du judo belge, qui avait entamé sa compétition par deux succès convaincants au sol, n’a ainsi été battu "que sur des détails". À l’image, par exemple, de ce waza-ari non comptabilisé sur Chelsea Giles, en finale de repêchages.

"Et dire que ça fait si longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien", lâche-t-elle encore à sa sortie du Nippon Budokan, encore groggy.

Mais si la Liégeoise - dont le premier tatouage, réalisé après les Jeux de Londres, évoque la persévérance (nintai) en japonais - sait mieux que quiconque qu’elle est passée tout près d’un rare doublé aux JO, elle sait que le judo est un éternel recommencement. Et qu’elle aura encore une chance de décrocher un podium à Paris, en 2024, où elle a déjà promis de combattre : "Ma carrière ne s’arrête pas ici !"