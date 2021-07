Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Le parcours est taillé pour les costauds. Les très costauds même. 45 kilomètres et quatre belles bosses. Le contre-la-montre de ce mercredi va mettre à l’épreuve les organismes des plus résistants.

Heureusement pour les Belges, Wout Van Aert et Remco Evenepoel font partie de la caste de ceux qui peuvent dépasser leurs limites et écrire l’histoire de notre cyclisme toujours orphelin d’une médaille dans l’exercice du chrono.

Wout Van Aert et Remco Evenepoel seront parmi les favoris. "On peut aussi bien prendre deux médailles que faire quatrième et cinquième", a tempéré le sélectionneur Sven Vanthourenehout vu l’enthousiasme après la course en ligne.

Ses coureurs sont moins frileux dans leurs déclarations. À commencer par Remco Evenepoel. S’il a répété que Van Aert était dans la "forme de sa vie" et qu’il était "un coureur de grande classe", il pourrait être la bonne surprise du chrono.

Les longues montées lui donnent un avantage sur des profils comme Kung, Dennis ou Ganna même si les trois hommes, cités parmi les plus gros concurrents de nos Belges, ont déjà réalisé de gros numéros quand la pente s’élève.

Malgré son attaque boomerang qui l’a poussé à se laisser décrocher dans le Mikuni pass, Evenepoel se déclarait satisfait de sa première journée en tant qu’olympien. "Ma cadence de pédalage était bonne, même dans le Mikuni pass." Au point qu’il annonce avoir une médaille dans le viseur. "Si j’ai les mêmes jambes que samedi, je pense que nous pourrons être à deux sur le podium."

Vanthourenhout imagine Remco capable de réaliser un nouvel exploit mais est conscient qu’avec ce qu’il vient de montrer, Wout Van Aert est son plus gros espoir de médaille.

Spartacus n’a qu’à bien se tenir, WVA débarque pour égaler son exploit de Tokyo 2008 où Fabian Cancellara avait pris l’argent sur la course en ligne et l’or dans le contre-la-montre.

"Honnêtement, je pense que Wout va prendre encore une médaille. Le parcours est moins dur et davantage taillé pour lui. Et quand tu vois que les meilleurs au monde étaient à bloc pour tenir sa roue sur des routes qui lui correspondent moins, je me dis qu’il a les jambes pour l’or."

Greg Van Avermaet résume parfaitement l’état d’esprit dans le Team Belgium. "Il va réaliser un grand numéro", ajoute Tiesj Benoot. "Il a pris de la confiance."

Une deuxième chance unique

Le principal intéressé allait dans le même sens. "Je me sens très bien et je sors plein de confiance de la course en ligne", dit Van Aert. "Il me reste une deuxième chance d’être champion olympique. L’avantage du contre-la-montre, c’est que notre prestation ne dépend que de nous-mêmes."

Pour réaliser la performance qu’il espère, il devra récupérer. Le processus a déjà commencé. Le médaillé d’argent a repris la route dès dimanche matin. Il a effectué quelques tours de roues, un peu moins de 40 km, sur son vélo de contre-la-montre.

L’enchaînement n’a pas l’air de l’effrayer. "Il n’avait même pas l’air fatigué après le podium, affirme Van Avermaet. Les autres étaient morts."

Et Wout Van Aert de confirmer. "Je n’avais aucune raison de m’épargner en vue de mercredi. Même si cela m’a coûté de l’énergie par rapport à d’autres qui n’étaient pas là aujourd’hui, je ne regrette absolument pas mon choix. Pendant le Tour de France, j’ai roulé à fond tous les jours durant trois semaines."

Jusqu’à mercredi, les deux Belges vont faire "tourner les jambes", comme le décrit Evenepoel, avant de "tout donner".

R.V.P.