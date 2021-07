Bruxelles Mobilisation pour se soucier des inondations et du rôle du réchauffement

Entre 60 et 80 personnes se sont rassemblées dimanche de 15 h à 17 h au carrefour de l’Europe, devant la gare Centrale de Bruxelles, en solidarité avec les victimes des inondations et pour mettre en lien les événements climatiques extrêmes et le réchauffement planétaire. Des personnes ont affiché des mots sur les murs de la gare pour exprimer leur solidarité avec les victimes des inondations dans le sud du pays et pour réclamer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, comme celles de planter des arbres ou d’instaurer une taxe sur les transactions financières. (Belga)