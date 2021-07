Éclairs, coups de tonnerre, trombes d’eau, pluies diluviennes… Samedi soir, le ciel est littéralement tombé sur la tête des habitants de la province de Namur. Un nombre important de communes ont été fortement touchées par les inondations : Dinant, Profondeville, Anhée, Walcourt, Namur, La Bruyère…

À Dinant, en particulier, de véritables torrents d’eau ont dévalé plusieurs rues. "Je suis Dinantais de naissance, je n’ai jamais vu ça", se désolait samedi soir Richard Fournaux, l’ex-bourgmestre de la commune, sur sa page Facebook. Des riverains désemparés ou affolés ont vu leurs voitures emportées par les trombes d’eau et s’empiler en bas de la rue, près d’un passage à niveau.

"Cela a été bref, mais extrêmement violent", confirme le bourgmestre Axel Tixhon (CDH). Des routes ont carrément été arrachées. Dimanche matin, alors que d’importants dégâts matériels étaient constatés à la suite de ces inondations, la protection civile a été appelée en renfort pour évacuer les débris et les véhicules sinistrés. Il n’y a heureusement pas eu de victimes mais quatre personnes ont dû être relogées.

Plus grave

À Namur, devant l’ampleur des dégâts provoqués par les violentes précipitations, les pompiers de la zone Nage ont arrêté de pomper l’eau pour se consacrer aux opérations de sauvetage des personnes et de sécurisation des bâtiments. À 23 heures samedi, ils étaient complètement débordés. Toute la rive gauche de la Meuse a été touchée. "La situation à Namur est plus grave que la semaine dernière avec plusieurs rues inondées, plusieurs quartiers de la commune sous eau et des conséquences importantes sur plusieurs ménages à reloger", a résumé le bourgmestre Maxime Prévot (CDH). Il y a eu des infiltrations au centre hospitalier de Namur et dans des maisons de repos, mais pas de perte humaine ni de blessé à ce stade, a-t-il précisé. Une trentaine de personnes ont dû être relogées au cours de la nuit.

Dans la capitale wallonne, la puissance de l’eau a emporté de nombreuses voitures, des pavés, des plaques d’asphalte. Les inondations ont provoqué des fuites de gaz, des incendies, répandu du mazout, abîmé fortement les voiries… Plusieurs quartiers de la commune connaissent d’énormes dégâts matériels comme Wépion, Vedrin et Saint-Marc.

Coulées de boue dans le Brabant wallon

Toutes les inondations subies dans le Namurois n’ont pas une cause identique, mais la majeure partie des dégâts induits provient de l’eau de ruissellement accompagnée de boue de culture, selon Bernard Guillitte, chef de cabinet à la présidence du conseil provincial de Namur. Si les cours d’eau secondaires, ruisseaux et rus sont pratiquement tous sortis de leur lit, la Meuse et la Sambre ont été contenues, a-t-il détaillé.

Le Brabant wallon, touché à répétition par les inondations depuis la fin juin, n’a pas été épargné par l’orage, samedi soir. D’importantes coulées de boue y ont encore été constatées. Les fortes pluies qui ont déferlé sur la Wallonie ont notamment touché Chaumont-Gistoux, Walhain et Wavre. Dans certaines rues de Walhain, le niveau de la boue a atteint un mètre cinquante !

Violents orages à Anvers

De violents orages ont aussi provoqué des inondations en plusieurs endroits de la province d’Anvers. À Pulle, près de Zandhoven, à Nijlen et à Lier, les pompiers ont reçu de nombreux appels concernant des rues et des caves inondées. Dans certaines rues de Lier, l’eau est montée jusqu’au seuil des maisons.

À Anvers également, les pompiers ont reçu plus d’une centaine d’appels, principalement en provenance du district de Deurne. La foudre a frappé une maison dans le district d’Ekeren. Personne n’a heureusement été blessé.

An.H. (avec Belga)