Formule E/E-Prix de Londres Week-end faste pour Lynn, Vandoorne poissard

Parti en pole position, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) occupait la 2e place de l’e-Prix de Londres, 13e manche du championnat, quand Oliver Rowland a fait un tout droit sur sa monoplace et vu ses espoirs de podium s’envoler. La victoire est revenue au Britannique Alexander Lynn (Mahindra Racing). Samedi, le Britannique Jake Dennis (BMW i Andretti) s’est imposé dans le premier e-Prix du week-end devant De Vries et Alex Lynn. Stoffel Vandoorne s’était classé 8e. Les 14e et 15e manches, les deux dernières de la saison, sont prévues les 14 et 15 août sur le circuit de Berlin-Tempelhof. (Belga)